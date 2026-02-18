Gana rondalla de la UPV oro regional y avanza a la fase nacional

Reynosa, Tamaulipas.- Febrero 17 de 2026.- La Rondalla de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) ganó el primer lugar y la medalla de oro en el Segundo Encuentro Regional, Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que tuvo como sede a la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), en Reynosa.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, expresó que este importante triunfo de la rondalla, coordinada por el maestro Eliot Ruelas, le otorga su pase a la fase nacional y reafirma la calidad artística, el compromiso y la dedicación de sus integrantes.

Recalcó que este logro es resultado del talento, la disciplina y el espíritu universitario que distinguen a la rondalla y de que en la universidad se fomentan actividades extracurriculares que contribuyen a la formación integral de las y los universitarios.

Mencionó que en la UPV se brinda un continuo impulso a las expresiones artísticas y culturales y se practican con orgullo los valores humanos que contribuyen a la transformación de Tamaulipas y fortalecen a las comunidades en todos los niveles educativos.

Agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por promover e impulsar el deporte, el arte y la cultura como pilares del desarrollo integral de las y los estudiantes en su formación profesional.

El Segundo Encuentro Regional, Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se vivió como una verdadera fiesta deportiva y cultural, con presentaciones de danza y música, así como un emotivo desfile de delegaciones, donde cada institución participante demostró compromiso y pasión por el deporte, la cultura y el arte.