Por: Raúl Terrazas Barraza

UAT, relevos institucionales

Muy rápido, en el inicio de las actividades escolares en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevan a cabo relevos o reelecciones en los cargos de Dirección de Unidades Académicas y Facultades de la Institución, como el acontecido esta mitad de semana en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, en la que, el Vicente Paul Saldívar Alonso protestó como encargado como director para un segundo periodo.

En días anteriores, cuando los Honores a la Bandera del inicio de la semana se llevaron a cabo en la Facultad de Enfermería victoria, tanto el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, como el Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado, fueron testigos de la unción de la Doctora María Guadalupe Vázquez Salazar como directora de la institución.

En la Facultad de Comercio y Administración Victoria, fue electa la primera mujer directora, la Doctora Mónica Sánchez Limón, quien sustituye al Doctor Jesús Gerardo Delgado Rivas, luego de un proceso interno que dejó grandes satisfacciones ya que, la candidatura de la Doctora Sánchez Limón, despertó gran interés y empatía con los propósitos que movieron su determinación de buscar el cargo principal de la FCAV.

Por cierto, en la toma de protesta en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de Victoria, esa que antes fue la Facultad de Agronomía, estuvieron presentes, para acompañar al rector Anaya Alvarado y a su esposa la licenciada Isolda Rendón de Anaya, estuvieron presentes el ingeniero Humberto Filizola Haces, exdirector de la institución y exrector de la UAT, así como, los ingenieros, Mario Alberto Lara Hernández y Froylán Lucero Magaña, también debió de estar el ingeniero Juan Treviño Higuera.

En la Facultad de Comercio Victoria, en su momento la directora electa hizo saber a los estudiante y maestros su agradecimiento por respaldar el proyecto que habrá de potenciar el trabajo académico y docentes de la institución para superar sus logros y alcanzar la excelencia en las carreras que allí se imparten.

Debe sonar un poco raro que sea la primera vez que una mujer sea la directora de Comercio Victoria, en especial, porque la población escolar siempre ha sido de más mujeres que hombres, sin embargo, es la realidad, por eso, es satisfactorio que haya llegado la equidad de género, misma que ya se da en otras Unidades Académicas, aunque, a fuerza de. Ser sinceros, falta todavía que haya mujer a cargo de la Facultad de Veterinaria y al parecer también la de Ingeniería y Ciencias.

Los otros

Con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el Gobernador de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya, dio forma al esquema de avance en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, al firmar un convenio que marca la ruta para impulsar la inversión muy productiva porque generará empleos mejor pagados, dará un plus a las cadenas de valor que mueven la economía de la región Sur de la entidad.

Desde luego, la reunión entre los dos ejecutivos, debió de ser mucho más agradable, porque siempre es muy agradable y deja gran satisfacción a las personas que tienen como interlocutor al político de la Ciudad de México, ya que, es experto en las artes de esa que es la actividad más apasionante del hombre, la grilla fina, no por nada ha sido dos veces candidato presidenciable, aunque se ha quedado en la raya.

Ahora como encargado de impulsar el desarrollo económico del país es lógico que, en función de las potencialidades que tienen las entidades del país, pueda hacer compromisos puntuales y, como Tamaulipas está en ese nivel, la orientación de capitales ya sean nacionales o internacionales que de la Secretaría de Economía de, permitirán mayores inversiones en más corto tiempo.

La firma del convenio realizada esta semana, abre muchas ventanas de oportunidades, de forma especial dará lugar al impulso de los proyectos estratégicos que se tienen en marcha, como el Puerto Interior o seco de la capital Tamaulipeca y el Puerto Norte de Matamoros, que ya está en condiciones de recibir embarcaciones de gran calado, pero, requiere del apoyo de dependencias como la Secretaría de Economía, para que los inversionistas extranjeros participen en el crecimiento de la infraestructura portuaria de ese lugar.