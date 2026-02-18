Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Alternancia obligada en Nuevo Laredo

*Quintilla de aspirantes

Pensando que no se denomine una mujer como candidata de Morena a la alcaldía en Nuevo Laredo en el 2027, por convenir a la presidenta de la Republica, Claudia Sheinbaum Pardo, buscar otras opciones en el orden de los sexos, pues habrá que anotar a cinco varones posibles y están en el orden alfabético los siguientes:

Sergio Chavira Martínez, Carlos Germán De Anda Hernández, Ernesto Ferrera Theriot, Ramón Garza Barrios y Sergio Ojeda Castillo; este último eterno aspirante a la alcaldía por esa Ciudad fronteriza.

Pero vámonos directo al grano y hay que ver quién es quién de ellos:

Sergio Chavira es abogado, es joven, tiene experiencia y lo ven bien la clase política local neolaredense, además ha destacado que al ser aliado de la actual presidenta de la Republica, Claudia Sheinbaum Pardo, hace todo lo necesario para apoyar a la Cuarta Transformación y es de una sola línea, la izquierda.

Si recordamos que Sergio, tiene una gran ventaja de que proviene de una familia de hermanos muy queridos en Nuevo Laredo que han incursionado con éxito en la política, pues Martha Chavira fue regidora; Diana Chavira diputada local; Estela Chavira, Secretaria del Trabajo y Francisco Chavira, regidor, dirigente estatal del PRD, candidato al senado de la Republica por el PT y candidato a gobernador por la vía independiente.

En pocas palabras, Sergio es de los hombres que habla claro y hace denuncias públicas. Ya fue coordinador del PT en Nuevo Laredo, antes perredista y hoy es orgullosamente Morenista, pura 4T; además no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende como lo ha destacado la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum. El abogado trae punch y trae fogueo político, así de plano.

Carlo de Anda es Arquitecto, diseñador y escenógrafo, fue diputado local por el PAN y actualmente es el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Nuevo Laredo y párele de contar.

Ernesto Ferrara, es un político y funcionario público en Nuevo Laredo, quien a finales de 2025 asumió el cargo de Secretario del Ayuntamiento en la administración de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal. Fue regidor (2021-2024), y Secretario de Educación, Cultura y Deporte, con Carlos Enrique Canturosas. También fue Secretario de Desarrollo Humano y Social, dicen que es muy seco y siempre ha participado en la política en el bando azul. También estuvo en la administración Enrique Rivas Cuellar.

Ferrara Theriot del PAN, se fue al Partido Verde Ecologista y gana una regiduría, renuncia y es el actual secretario del ayuntamiento.. En pocas palabras, Ferrara fue dos veces regidor, dos veces secretario en distintas administraciones municipales del PAN, además de que fue dirigente municipal del PAN en Nuevo Laredo, después de militar 28 años en ese partido y lo consideraban Panista de hueso colorado.

Ramón Garza Barrios es Ingeniero Mecánico Administrador, empresario, fue presidente municipal de Nuevo Laredo por el PRI, es Agente Aduanal, transportista y empresario. En la función pública, ha sido Director de Tránsito Local y Secretario Técnico de Obras y Servicios Públicos, Planeación y Ecología. Consejero Político Municipal, Estatal y Nacional y Secretario de Análisis y Estrategia Política del Partido Revolucionario Institucional. Fue Diputado Local por el XI Distrito y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas. Últimamente comulga con Morena.

Sergio “Cheko” Ojeda, es eterno aspirante a la alcaldía de Nuevo Laredo. Es actualmente diputado local por Morena y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso de Tamaulipas, se relaciona al tema de migrantes, fue regidor en esa Ciudad fronteriza y Presidente del Club Rotario Nuevo Laredo. Ya no hay más que comentar y se identifica a la 4T.

Desde la capital del estado, solamente vemos esa quintilla de aspirantes por Morena en esa esquina Noreste de Tamaulipas, Nuevo Laredo, para contender a la presidencia municipal. Pero ojo, hay que ver quién es más izquierdista de los cinco y quién sí merece ser el candidato a ese cargo de elección popular, por lo que esperaremos los tiempos de las definiciones de acuerdo al calendario electoral que marque el Ietam, por lo que, ahí está la fuerza política de varones, con sus estructuras, padrinos políticos y de cara a los comicios locales, pues sería un premio a su lealtad a la 4T. Pero cual lealtad, si solamente vemos 2, máximo 3 que si merecen llegar, pero, nada más 1 será el agraciado y muy bendecido por la primera dama presidencial. ¿Sera Sergio o quién? Hay que esperar y entonces dialogaremos más al respecto.

Por la importancia del tema, por esta ocasión no hay notas cortas. Se las debo para la próxima.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.