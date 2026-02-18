Acuerdan empresarios y el Sector Salud reforzar la vacunación en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Febrero 18 de 2026.- Para garantizar la salud de la población y optimizar las coberturas de vacunación en las localidades de Tamaulipas, como lo instruyó el gobernador Américo Villarreal Anaya, el Consejo de Vacunación de los Distritos de Salud para el Bienestar de Matamoros y Valle Hermoso acordó el incremento de módulos de vacunación en maquiladoras, restaurantes, empresas, aduanas, aeropuerto, albergues de migrantes y relleno sanitario.

En la reunión de trabajo, se estableció que cerca de 5,600 vacunas son distribuidas para el Distrito de Matamoros y más de 1,200 para Valle Hermoso, que cubrirán a la población menor de 6 años, de un total de más de 63 mil dosis de vacunas contra el sarampión que garantiza el abasto para cubrir de 3 a 4 semanas en el estado.

En representación del Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el Director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, presidió los trabajos de este consejo, en donde se analizó la cobertura actual de aplicación de este biológico y asistió el doctor Antonio Alfaro Caballero, secretario de Salud del Municipio de Matamoros en representación del presidente municipal Alberto Granados Fávila.

“Con brotes activos en estados vecinos, no estamos exentos de que se puedan registrar casos de sarampión en Tamaulipas, para ello estamos haciendo lo que nos corresponde, de la mano con la sociedad, y con este trabajo coordinado, se busca consolidar un frente común para proteger a la población y mantener a los municipios que conforman los Distrito de Salud para el Bienestar con sede en Matamoros y Valle Hermoso sin la presencia del sarampión”, señaló de la Garza Garza.

Con el fortalecimiento de las acciones, aunado a reforzar la difusión para combatir la desinformación sobre este padecimiento, que ha registrado más de 9 mil casos en el país; se acordó que con el apoyo de los gobiernos municipales se facilitarán espacios y se apoyará en la logística para ampliar la cobertura de las campañas de vacunación, se visitarán e instalarán módulos de vacunación en los puntos antes mencionados.

Además, se coordinarán los trabajos con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Cámara de Comercio (CANACO), la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX y otras organizaciones del sector privado para garantizar coberturas óptimas y protección comunitaria.

De igual manera y para proteger a la población escolar, en el plan preventivo se determinó que en los planteles educativos se revise la cartilla de vacunación, esto con el fin de identificar niños y niñas que tengan pendiente alguna dosis de vacuna contra el Sarampión

Por último, de la Garza Garza recomendó que, ante cualquier sospecha de este padecimiento como fiebre, congestión nasal, ojos rojos o irritados, manchas pequeñas dentro de la boca, erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo; acuda de manera inmediata la unidad de salud más cercana, lo que permitirá realizar las muestras pertinentes para estudio del caso y realizar las acciones necesarias.

La reunión, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Mundo Nuevo de este municipio fronterizo, se contó con la asistencia del Delegado del IMSS Ordinario, José Luis Aranza Aguilar; el Comisionado Estatal de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcádiz; el Director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro; el Director del Servicio Nacional de Salud Pública, Ernesto Huidobro Guevara; así como la Directora del Distrito de Salud para el Bienestar de Matamoros, Gilma Alcocer Cortez y el Director Ricardo Adame Garza, de Valle Hermoso, entre otras personalidades.