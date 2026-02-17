Refrenda Gobierno del Estado compromiso con los derechos humanos durante el Segundo Informe de la CEDH Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 17 de 2026.- En el marco del Segundo Informe de Actividades de la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, María Taide Garza Guerra, el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, acudió en representación del titular del Poder Ejecutivo Estatal, Américo Villarreal Anaya, al acto celebrado en el Auditorio Centenario de la Constitución de 1917 del Congreso del Estado, refrendando el compromiso institucional con la promoción y defensa de los derechos humanos en Tamaulipas.

En su mensaje, Beas Gámez, expresó el reconocimiento institucional del Gobierno del Estado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con motivo de la presentación de su Informe Anual de Actividades 2025, y reiteró el compromiso firme de la actual administración con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Destacó que la rendición de cuentas constituye un ejercicio esencial para la vida democrática de Tamaulipas y que informar desde el recinto legislativo a la sociedad sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos y los retos pendientes fortalece la transparencia, consolida la confianza ciudadana y reafirma la autonomía con la que debe desempeñarse este organismo.

“Un Estado que se evalúa y se somete al análisis público es un Estado que avanza en la consolidación del Estado de derecho”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que detrás de cada expediente existe una persona que busca justicia; que cada recomendación representa una oportunidad de mejora institucional; y que cada acción preventiva significa un paso hacia una administración pública más sensible y profesional.

El funcionario estatal, señaló que los derechos humanos no deben entenderse como un discurso, sino como un eje transversal que orienta el diseño y la ejecución de las políticas públicas, especialmente en favor de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, tal como se establece en el Plan Estatal de Desarrollo que guía el actuar de la presente administración.

Añadió que la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos es un proceso permanente que exige constancia, autocrítica y mejora continua. En ese sentido, afirmó que cada señalamiento debidamente fundado debe asumirse como una oportunidad para fortalecer las instituciones, perfeccionar procedimientos y garantizar que la actuación gubernamental se apegue en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y responsabilidad.

Al evento asistieron, la representación de la Secretaría de Gobernación, funcionarios estatales, diputadas y diputados locales, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil.