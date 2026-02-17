Realiza SEBIEN credencialización de beneficiarios

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Febrero 17 de 2026.- La Secretaría de Bienestar Social inició en el municipio de Madero la fotocredencialización a las y los beneficiarios del programa “Alimentando tu Bienestar”, en un evento encabezado por la titular de esta dependencia Silvia Casas González.

En su mensaje, Casas González dijo que esta es la respuesta a una indicación del gobernador Américo Villarreal Anaya, de implementar acciones más eficientes y transparentes en beneficio de la población tanto de zonas rurales como urbanas.

“Esta credencial con fotografía y QR, aumentará la eficiencia en la atención que se brinda a las personas en situación de vulnerabilidad para el mejoramiento en su calidad de vida, así como para seguir transformando al estado bajo una visión humanista”, puntualizó.

Ante la presencia de la Directora Regional de SEBIEN, Magdalena Peraza Guerra, y de la Delegada de la dependencia en el municipio, Cinthya Acosta, las y los beneficiarios recibieron su credencial.

El documento cuenta con un código QR generado a partir de la CURP de cada persona, así como con su fotografía, lo que permite una identificación segura y verificación de datos.

La codificación de esta nueva credencial se desarrolló con el apoyo de la Agencia de Innovación Tecnológica del Gobierno del Estado y va a permitir verificar la identidad de las y los beneficiarios, cuyo objetivo es hacer llegar los apoyos a quienes realmente los necesiten.

En Tamaulipas existe un padrón de poco más de 284 mil beneficiarios del programa “Alimentando tu Bienestar”, el cual atiende a la población más vulnerable con la entrega de paquetes alimentarios que incluyen productos nutritivos y de calidad.

Se prevé que dicho documento sea utilizado para acceder a otros programas con que cuenta la SEBIEN, al incrementarse este año el uso de la tecnología para la entrega de apoyos sociales.

Silvia Casas explicó también que como parte de la implementación de dicha estrategia, se impartieron cursos de capacitación a personal de la Coordinación General de Delegaciones de Bienestar en el estado, a sus asistentes técnicos y a quienes fungen como gestores de Bienestar.