Impulsa Américo ante SADER apoyos y programas para el campo tamaulipeco

18 min ago
Ciudad de México.- Febrero 17 de 2026.- Como parte de su agenda de trabajo en la Ciudad de México, el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezados por el Subsecretario Leonel Cota Montaño, a fin de evaluar proyectos y acciones que permitan consolidar el desarrollo y transformación del campo tamaulipeco.

Entre los temas tratados en esta reunión de trabajo, celebrada en las oficinas de la SADER, destacaron: la comercialización de la producción de sorgo y maíz; el acopio adicional de producción de frijol; el proyecto para comercializar carne de calidad y la repoblación del hato ganadero de Tamaulipas.

Asimismo, se tomaron acuerdos para formalizar un esquema comercial entre Leche para el Bienestar y el Gobierno de Tamaulipas para la distribución y venta de este producto en el estado, así como la propuesta de incorporación de productores cañeros a los programas de apoyo con Fertilizantes para el Bienestar.

Por parte del Gobierno del Estado también participaron: el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto; así como el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García.

Acompañaron al Subsecretario de SADER, Leonel Cota Montaño: David Palos, director general de Ganadería y Carlos Rodríguez Arana, director general de Financiamiento y Gestión de Riesgos.

