Fortalece Gobierno de Tamaulipas el bienestar social con infraestructura hidráulica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 17 de 2026.- El Gobierno de Américo Villarreal Anaya ha mejorado los índices de bienestar social de las y los tamaulipecos al llevar obra pública a todas las regiones del estado en materia de infraestructura hidráulica.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que este rubro ha sido fundamental para avanzar en el objetivo de elevar la calidad de vida de las y los habitantes de Tamaulipas, y destacó que, en el 2025, se destinó una inversión superior a 548 millones de pesos para fortalecer estas acciones.

Subrayó obras estratégicas como la planta potabilizadora de la presa Vicente Guerrero, infraestructura clave para alimentar la segunda línea del acueducto y garantizar el suministro de agua potable a miles de familias, fortaleciendo así la seguridad hídrica en la región centro del estado.

Asimismo, reiteró la relevancia de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nuevo Laredo (PITAR), proyecto de gran impacto ambiental y social que contribuye al saneamiento de las aguas compartidas en la frontera, mejorando las condiciones de salud pública y el entorno ecológico.

De igual forma, Cepeda Anaya destacó que el Gobierno del Estado ha impulsado la construcción y modernización de plantas tratadoras de aguas residuales en diversos municipios, así como la rehabilitación y ampliación de plantas potabilizadoras. Estas acciones permiten optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico, reducir la contaminación y garantizar el acceso a agua segura para un mayor número de comunidades.

Agregó que actualmente, construyen un tanque de regularización para el abastecimiento de agua potable en la zona oriente de Altamira, además de la primera etapa de ampliación de la Planta Potabilizadora Duport, obra que permitirá incrementar su capacidad de 800 a 1,000 litros por segundo (LPS).

“Cada obra de infraestructura hidráulica que ejecutamos incrementa la capacidad para los municipios y fortalece la infraestructura existente. Estamos reduciendo rezagos históricos y garantizando un servicio continuo y sostenible para todas y todos en Tamaulipas” concluyó el titular de la secretaría.