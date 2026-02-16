Gestiona Américo recursos para proyectos estratégicos de Tamaulipas

-Se reunió con el Secretario de Hacienda federal, Edgar Amador Zamora

Ciudad de México.- Febrero 16 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya inició la semana con una gira de trabajo en la Ciudad de México, en donde se reunió este lunes con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, a fin de evaluar los esquemas financieros que impulsarán los proyectos estratégicos de infraestructura productiva para Tamaulipas, en un marco de coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión de trabajo, en la que estuvo acompañado del Secretario de Finanzas del Estado, Carlos Irán Ramírez González, el mandatario tamaulipeco recibió el reconocimiento del Gobierno Federal por el buen comportamiento de las finanzas de Tamaulipas y por las acciones emprendidas que han permitido las mejores calificaciones para el Estado de parte de instituciones financieras y crediticias.

Además de evaluar los modelos financieros para respaldar proyectos estratégicos como el Sistema BRT que modernizará la movilidad en la zona conurbada y el Puerto del Norte en Matamoros, el titular de Hacienda también destacó el esquema de reducción de la deuda del Estado y el respaldo que ha otorgado a Tamaulipas el NADBank.

Villarreal Anaya continuará este martes sus actividades en la capital del país participando en diferentes reuniones con las y los secretarios del gabinete federal.