Fortalece SET dominio del inglés en educación básica mediante actividades lúdicas y colaborativas

Reynosa, Tamaulipas.- Febrero 16 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, promueve acciones que permitan a los estudiantes obtener los conocimientos necesarios para participar en prácticas sociales del lenguaje de manera oral y escrita, con hablantes nativos y no nativos del idioma inglés.

Nora Hilda de los Reyes, Subsecretaria de Educación Básica, informó que mediante la Coordinación de Inglés llevó a cabo el Encuentro Spelling Bee Tipo Rally 2026, en la Escuela Primaria “Pedro J. Méndez”, del Municipio de Reynosa.

Explicó que la dinámica del rally se lleva a cabo por acumulación de puntos y no por eliminación, por lo que cada participante o equipo enfrentó un número fijo de rondas o “estaciones” de deletreo, con el objetivo de resolver la mayor cantidad de palabras correctamente en los turnos asignados para escalar en la tabla de posiciones general.

Dijo que las alumnas y alumnos participantes mostraron su entusiasmo en este encuentro, en el que prevaleció la colaboración entre pares, el compañerismo y la fraternidad, fomentando así la inclusión y el trabajo humanista, valores que se difunden en los planteles educativos.

Resaltó que este tipo de actividades permiten a las y los estudiantes aprender de una manera divertida, con dinámicas y juegos acordes a su edad, acciones que refuerzan la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

En esta actividad estuvieron presentes José Luis Ayar Munguía, responsable de la Coordinación de Inglés en Reynosa; Rafael Vera Vargas, Supervisor de Zona Escolar No. 54; y Marynthia Fernanda Tovar Escobedo, Subdirectora de la Escuela Primaria “Pedro J. Méndez”, así como asesores técnicos pedagógicos y asesores de inglés.