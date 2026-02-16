Fortalece Secretaría de Finanzas la coordinación interna para brindar atención humanista y eficiente al contribuyente

“La instrucción de nuestro gobernador es brindar siempre un servicio humanista y de calidad a las y los tamaulipecos”, señaló el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 16 de 2026.- El Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, encabezó una reunión de trabajo en la que se reforzó la articulación entre las Coordinaciones de Recaudación y la propia secretaría, a fin de mantener la presencia fiscal ante las y los contribuyentes, incentivar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones e incrementar la recaudación tributaria.

En su mensaje a las y los funcionarios convocados, el secretario de Finanzas subrayó que “lo más importante es brindar un servicio humanista y eficiente”, al considerar que la atención al contribuyente debe realizarse con respeto, claridad y disposición para orientar a la ciudadanía en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales.4

Asimismo, exhortó a desempeñar las funciones con los más altos estándares de servicio que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, privilegiando en todo momento un trato digno, profesional y cercano en cada punto de atención.

Durante el encuentro, el subsecretario de ingresos, Carlos Ibarra Hernández, abordó la necesidad de mantener una comunicación asertiva entre las áreas operativas y la secretaría, encaminada a consolidar mecanismos de colaboración que permitan mejorar procesos, fortalecer la operación diaria y dar seguimiento a acciones coordinadas en territorio.

El Secretario de Finanzas reafirmó el compromiso de trabajo conjunto con las Coordinaciones de Recaudación para asegurar una atención ordenada y eficiente, así como promover una cultura de cumplimiento voluntario mediante información accesible y acompañamiento institucional.

Con estas acciones, dijo, la Secretaría de Finanzas fortalece su estrategia de coordinación interna para mejorar la atención a las y los contribuyentes y avanzar en los objetivos de recaudación, en beneficio de la administración pública y la prestación de servicios a la población.