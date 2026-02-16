Festeja Radio UAT 34 años de ser la voz del quehacer universitario

Como parte de los eventos conmemorativos se presentará el concierto de aniversario con el grupo Todo Bohemia, en el Teatro de la UAT, este jueves 19 de febrero, a las 19:00 h, con entrada gratuita.

Ciudad Victoria, Tam.- 16 de febrero de 2026.- La estación de radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Radio UAT) conmemora, en este mes, su 34 aniversario, consolidándose como un medio institucional que ha acompañado el crecimiento académico, cultural y social de la máxima casa de estudios.

Fue el 19 de febrero de 1992, cuando Radio UAT realizó su primera transmisión en vivo, marcando el inicio de un proyecto radiofónico comprometido con la educación, la divulgación del conocimiento y el servicio a la comunidad universitaria.

Actualmente, la estación XHUNI 102.5 FM, con sede en Ciudad Victoria, ha ampliado su alcance tras obtener, recientemente, una nueva concesión en la zona sur del estado a través de XHCPAZ 105.1 FM, fortaleciendo así su presencia y cobertura.

Radio UAT cuenta hoy con más de 30 producciones propias, ofreciendo una programación plural que integra contenidos culturales, deportivos, informativos, musicales y de revista. En la presente administración se han realizado también más de 500 entrevistas de divulgación científica, acercando a la sociedad el conocimiento generado en la Universidad.

Además, la emisora brinda espacios a las y los estudiantes, permitiéndoles expresar sus ideas, inquietudes y proyectos, mediante propuestas radiofónicas que enriquecen la vida universitaria. A lo largo de más de tres décadas, Radio UAT ha permanecido como un vínculo fundamental para difundir el quehacer universitario a través de la onda sonora, reafirmando su vocación de servicio y su compromiso con la formación integral.

Como parte de esta celebración, se llevará a cabo un concierto gratuito, el próximo 19 de febrero, a las 19:00 h, en el Teatro de la UAT, ubicado en el edificio de Rectoría, con la presentación del grupo Todo Bohemia, invitando a la comunidad universitaria, y al público en general, a ser parte de este aniversario.