Entre juanchos, tiburones y ovnis, concluyó el Carnaval Tamaulipas

—Con drones y pirotecnia terminó la fiesta del sur en su edición 2026 y ya comenzaron los preparativos para el 2027

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 16 de 2026.- El Carnaval Tamaulipas 2026 fue mucho más que una serie de desfiles, fue una afirmación de unidad en la diversidad, donde los Juanchos recordaron las raíces, los tiburones el mar que nos abraza y los ovnis la capacidad de soñar sin límites, mientras que la inclusión aseguró que nadie quedara fuera y en el cielo los drones y fuegos artificiales, sellaron la promesa de que la alegría, cuando es compartida ilumina la noche más oscura.

Sin protocolos ni barreras, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodriguez, compartieron la misma pista con los participantes de las comparsas, bajo un mismo ritmo alegre y sin exclusiones.

Batucada, colores, disfraces, vivas, gritos, coreografías, energía pura, lo mismo de niñas, niños y adultos que gente con distintas capacidades, una inclusión total.

Vestuarios que tardaron más de seis meses en confeccionarse y coreografías preparadas algunas con 12 meses de anticipación, mostraron el talento y creatividad en las fiestas carnestolendas del sur de Tamaulipas: Tampico, Madero y Altamira .

Con un espectáculo de drones que lo mismo formaron imágenes alusivas a Tampico, así como del popular Juancho, la emblemática rueda de la fortuna en movimiento, entre otras imágenes más, así como pirotecnia multicolor que iluminó la Laguna del Carpintero de Tampico hermoso, así como la presentación de la Leyenda que puso a bailar y cantar a todos los presentes concluyó el Carnaval Tamaulipas 2026.