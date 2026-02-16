Construye Gobierno del Estado espacio público multideportivo en Estación Manuel

González, Tamaulipas.- Febrero 16 de 2026.- Con el objetivo de brindar a las y los ciudadanos, espacios de calidad para la recreación y activación física, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) construye en Estación Manuel, municipio de González un multideportivo con una inversión de 4.5 millones de pesos.

El Secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que en el citado espacio público construyen una cancha de fútbol de pasto sintético con las medidas reglamentarias para modalidad de Fut-7, baños y gradas.

“Estamos trabajando en la instalación del pasto sintético, además de la colocación de luminarias para el campo y el espacio multideportivo, así como el armado de la estructura para las gradas”, refirió el titular de la dependencia estatal.

Destacó que la construcción de este sitio de esparcimiento forma parte de la estrategia del gobierno estatal para fortalecer la cohesión social, impulsar estilos de vida saludables y generar entornos que promuevan la sana convivencia entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Finalmente, Cepeda Anaya reiteró que la obra presenta un avance significativo y se estima que en breve pueda ser concluida y puesta al servicio de la ciudadanía, beneficiando directamente a las y los habitantes de Estación Manuel y comunidades aledañas.