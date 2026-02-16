Estatales

Construye Gobierno del Estado espacio público multideportivo en Estación Manuel

11 min ago
1 minuto de lectura

González, Tamaulipas.- Febrero 16 de 2026.- Con el objetivo de brindar a las y los ciudadanos, espacios de calidad para la recreación y activación física, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) construye en Estación Manuel, municipio de González un multideportivo con una inversión de 4.5 millones de pesos.

El Secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que en el citado espacio público construyen una cancha de fútbol de pasto sintético con las medidas reglamentarias para modalidad de Fut-7, baños y gradas.

“Estamos trabajando en la instalación del pasto sintético, además de la colocación de luminarias para el campo y el espacio multideportivo, así como el armado de la estructura para las gradas”, refirió el titular de la dependencia estatal.

Destacó que la construcción de este sitio de esparcimiento forma parte de la estrategia del gobierno estatal para fortalecer la cohesión social, impulsar estilos de vida saludables y generar entornos que promuevan la sana convivencia entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Finalmente, Cepeda Anaya reiteró que la obra presenta un avance significativo y se estima que en breve pueda ser concluida y puesta al servicio de la ciudadanía, beneficiando directamente a las y los habitantes de Estación Manuel y comunidades aledañas.

11 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Capacitan a funcionariado estatal y municipal en el uso del BANAVIM: IMT

16 min ago

Entre juanchos, tiburones y ovnis, concluyó el Carnaval Tamaulipas

21 min ago

Fortalece SET dominio del inglés en educación básica mediante actividades lúdicas y colaborativas

29 min ago

Se suma sector privado y Ayuntamiento de Reynosa a estrategia de vacunación contra el sarampión

33 min ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button