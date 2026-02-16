Capacitan a funcionariado estatal y municipal en el uso del BANAVIM: IMT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 16 de 2026.- El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT), en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, realizó el Curso de Capacitación sobre el Uso y Operatividad del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), informó su Directora General, Marcia Benavides Villafranca.

La jornada se desarrolló durante dos días en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación y reunió a 189 servidoras y servidores públicos de los DIF municipales, Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Fiscalía General de Justicia, Secretaria de Salud, Instituto de Defensoría Pública, Poder Judicial del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría General de Gobierno, Instituto Electoral de Tamaulipas e Instancias Municipales de las Mujeres.

Durante la inauguración, Benavides Villafranca destacó que el fortalecimiento técnico en el manejo del BANAVIM permite integrar información con mayor precisión y dar seguimiento puntual a cada caso.

La capacitación fue encabezada por Evelyn Trasviña López, Coordinadora de Análisis Estratégico y Estadísticas de Género de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, quien impartió la conferencia “El BANAVIM como instrumento estratégico para la toma de decisiones y la política pública con perspectiva de género”.

Explicó que el sistema permite identificar patrones, detectar riesgos y actuar con mayor oportunidad ante situaciones que requieren medidas de protección.

“Con esta capacitación consolidamos una ruta de trabajo coordinada que fortalece el registro, seguimiento y protección de las mujeres en situación de violencia en nuestro estado”, concluyó Benavides Villafranca.