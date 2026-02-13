Proyectan docentes a Tamaulipas en conferencia mundial organizada por la NASA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- Docentes tamaulipecos representaron y a México en la Space Exploration Educators Conference (SEEC) 2026, que se llevó a cabo en el Centro Oficial de Visitantes del Centro Espacial Johnson de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), en Houston, Texas.

Julio Martínez Burnes, director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), informó que la participación de las y los profesores en este encuentro de alcance internacional posiciona a Tamaulipas en un espacio de intercambio académico global, enfocado en el fortalecimiento de la enseñanza STEM (ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas).

Explicó que la SEEC 2026 reunió a docentes de distintas partes del mundo con el propósito de fortalecer las prácticas educativas en áreas STEM mediante experiencias inmersivas, sesiones especializadas impartidas por expertos de la NASA y la industria aeroespacial.

Detalló que se realizaron actividades prácticas inspiradas en la exploración espacial y espacios de intercambio profesional que amplían las posibilidades didácticas en el aula, con el propósito de que las y los docentes puedan replicar en el aula estos conocimientos.

Recordó que la participación de las maestras y los maestros tamaulipecos se deriva de su destacada intervención en el Encuentro Nacional Docente, realizado en el marco de la ExpoCiencias Nacional 2025, donde más de 250 profesores de todo el país presentaron propuestas educativas en áreas STEAM, reconociendo a siete ponencias, cuatro de ellas correspondientes a docentes originarios de Tamaulipas.

Señaló que los docentes tamaulipecos invitados fueron: el profesor Ricardo Murillo Alfaro, del CBTis No. 271 de Ciudad Victoria; el profesor Hugo Alberto Solís Martínez; la profesora Lidia Elena Requena Hernández; y el profesor Daniel Ávila Zermeño, de la Universidad Tecnológica de Matamoros.

Destacó que la presencia de estos educadores en la SEEC 2026 representa un avance relevante en la profesionalización docente y en la vinculación internacional del sector educativo de Tamaulipas, al fortalecer competencias, propiciar el intercambio de buenas prácticas e impulsar la incorporación de nuevas estrategias pedagógicas basadas en experiencias reales de exploración espacial.

Por último, Martínez Burnes refrendó el compromiso del COTACYT con el fortalecimiento de la educación científica, la formación de capital humano con visión global y el impulso de vocaciones científicas y tecnológicas, en sintonía con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, de impulsar el desarrollo integral, el bienestar y la competitividad de Tamaulipas a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.