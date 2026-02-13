Promueve INJUVE charla “Amor Es Sin Violencia”

-Como estrategia para la construcción de una cultura de paz, fue impartida por la ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2025; Rebeca Kumary Garza Balquiarena

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- Con motivo de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido social, erradicando la violencia en todas sus expresiones y promoviendo las relaciones afectivas donde prevalezca la paz y la unidad.

Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, informó que por esta razón se llevó a cabo ante 240 jóvenes la charla “Amor Es Sin Violencia”, en el Instituto “Profr. Oscar González Blackaller” de Ciudad Victoria, a cargo de la ponente Rebeca Kumary Garza Balquiarena, galardonada con el Premio Estatal de la Juventud 2025 en la distinción Género y Diversidad.

“La plática tuvo como finalidad promover un ambiente de respeto y paz en las relaciones interpersonales, sin llegar a confundir el amor con el control, posesión y la violencia, por eso la importancia de formar relaciones sanas basadas en el respeto, la igualdad y la comunicación, mediante la construcción de vínculos positivos”, dijo.

“Siguiendo esa perspectiva, y como lo ha indicado nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el INJUVE trabaja en la recuperación y apertura de espacios seguros para la convivencia social y la construcción de una cultura de paz, utilizando como estrategia las Jornadas por la Paz y Contra las Adicciones, implementando actividades educativas, culturales, deportivas y ambientales, para incentivar el desarrollo y el bienestar social de nuestras juventudes, alejándolos de entornos violentos”.

“Así como en la promoción de cursos que ayuden a prevenir, acompañar y actuar frente a distintas expresiones violentas, con especial énfasis en entornos académicos y un add-on especializado en violencia de género y relaciones románticas o de noviazgo”, apunto el funcionario estatal.

Por último, Rodríguez Perales, agradeció el apoyo y cooperación de la directora general del plantel educativo, Lizeth Margarita Mata Martínez, así como los lazos para fortalecer estas acciones por parte de la secretaría del Trabajo, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes.