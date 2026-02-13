Jornada de esterilizaciones y baño garrapaticida de perros llevarán a cabo en el CBTA 271

Como parte de las actividades que se desarrollan para tener un acercamiento con la sociedad, en el CBTA 271 Soto la Marina se llevará a cabo una jornada de baño garrapaticida y esterilizaciones de perros, el jueves 19 y viernes 20 del presente mes de febrero.

Así dio a conocer lo anterior el Ing. Leonel Córdova Montes, en su calidad de encargado de la Dirección de este plantel de educación media superior en el municipio, quien añade que dicha jornada se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y que se contará con el apoyo del Médico Isidro Calderón, de la Jurisdicción Sanitaria de Padilla y por supuesto de alumnos del CBTA.

Por lo anterior, nuestro entrevistado hace la invitación a toda la sociedad marsoteña que guste llevar sus perritos para que se les aplique un baño garrapaticida o bien se les practique una cirugía para ser esterilizados.