Locales

Jornada de esterilizaciones y baño garrapaticida de perros llevarán a cabo en el CBTA 271

19 min ago
1 minuto de lectura

Como parte de las actividades que se desarrollan para tener un acercamiento con la sociedad, en el CBTA 271 Soto la Marina se llevará a cabo una jornada de baño garrapaticida y esterilizaciones de perros, el jueves 19 y viernes 20 del presente mes de febrero.

Así dio a conocer lo anterior el Ing. Leonel Córdova Montes, en su calidad de encargado de la Dirección de este plantel de educación media superior en el municipio, quien añade que dicha jornada se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y que se contará con el apoyo del Médico Isidro Calderón, de la Jurisdicción Sanitaria de Padilla y por supuesto de alumnos del CBTA.

Por lo anterior, nuestro entrevistado hace la invitación a toda la sociedad marsoteña que guste llevar sus perritos para que se les aplique un baño garrapaticida o bien se les practique una cirugía para ser esterilizados.

19 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Habrá Asamblea Ordinaria Anual de la Ganadera el próximo domingo 15 de febrero

10 min ago

Exhorta IMSS Bienestar a prevenir sarampión aplicando la vacuna

12 min ago

Realizan Jornada de Limpieza en la Playa La Pesca en el Día Mundial de los Humedales

4 días ago

Estará Módulo del INE en SLM de lunes a miércoles para trámites de credencial de elector

5 días ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button