Impulsa STPS capacitación en comunicación estratégica para fortalecer la productividad empresarial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las habilidades comunicativas en el sector empresarial y mejorar la interacción en los centros de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social participó en el arranque del Programa de Capacitaciones 2026 “Tecno-Comunicación”, realizado en coordinación con CANACO Victoria.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, señaló que se ha impulsado una política permanente de profesionalización, capacitación y desarrollo de competencias laborales como eje estratégico para elevar la productividad y competitividad en Tamaulipas.

El taller estuvo enfocado en generar conciencia sobre la importancia de gestionar adecuadamente la comunicación según los estilos de personalidad y comportamiento, utilizando herramientas innovadoras como la técnica de tecno-comunicación y la colorimetría aplicada a los entornos laborales. A través de este enfoque, las y los participantes pudieron identificar sus perfiles comunicativos y fortalecer habilidades relacionadas con liderazgo, trabajo en equipo y estrategias empresariales.

Durante la jornada, se destacó la relevancia de adaptar los mensajes y dinámicas de comunicación a las características individuales, permitiendo mejorar el clima organizacional y la efectividad en la toma de decisiones dentro de las empresas.

El funcionario señaló que a través de su Dirección de Capacitación y Productividad, se reafirma el compromiso de generar espacios de formación que impacten directamente en el desarrollo del capital humano, fortaleciendo la cultura laboral y la competitividad del sector productivo.

“Las acciones forman parte de la visión del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que impulsa un gobierno humanista y de transformación, donde la capacitación, el desarrollo profesional y el bienestar laboral son pilares fundamentales para el crecimiento económico y social del estado”, dijo.