Impulsa Guardia Estatal Jornada por la Paz en Tula con torneo juvenil

-Más de cien estudiantes participaron en actividad deportiva promovida por la Mesa de Seguridad

Tula, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- Como parte de las acciones de proximidad social y prevención del delito, personal de la Guardia Estatal llevó a cabo la Jornada por la Paz denominada “Que ruede el balón por la Paz”, en la Unidad Deportiva Nuevo Amanecer en Tula.

Los integrantes de la Mesa de Seguridad hicieron acto de presencia en el recinto deportivo para dar inicio a la actividad, en la que participaron aproximadamente cien alumnos de nivel secundaria y medio superior.

La actividad tuvo como finalidad fomentar la convivencia saludable, así como el bienestar físico y mental de los adolescentes a través del deporte.

Durante la jornada se realizaron cuatro partidos de fútbol mixtos, promoviendo la inclusión y el trabajo en equipo entre los jóvenes asistentes.

Este tipo de dinámicas forman parte de la estrategia de construcción de paz y fortalecimiento del tejido social, acercando a las corporaciones de seguridad con la comunidad estudiantil en espacios públicos.