Habrá Asamblea Ordinaria Anual de la Ganadera el próximo domingo 15 de febrero

Para dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Organizaciones Ganaderas y estatutos internos, la Asociación Ganadera Local General de Soto la Marina, Tamaulipas llevará a cabo su Asamblea General Ordinaria Anual este próximo domingo 15 de febrero, en su propio edificio social.

La asamblea está convocada a las 10:00 de la mañana, pero en caso de que a esa hora no se reúna el quórum legal para su celebración, se realizará en segunda convocatoria a las 11:00 de la mañana el mismo 15 de febrero en el mismo lugar y con los socios que asistan.

De acuerdo con la información que al respecto dio a conocer el Ing. Venancio Garza Cedillo, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, dada la importancia de los asuntos que se van a tratar en la asamblea, hace un exhorto sus compañeros ganaderos para que asistan y participen en los acuerdos que se habrán de tomar y que por supuesto son para beneficio de todos los socios.

Indica nuestro entrevistado, que dentro de los asuntos generales habrá de tocarse el tema que tiene que ver con el gusano barrenador, que por fortuna se ha contenido y no ha llegado a Soto la Marina, por lo que considera muy importante la asistencia de sus compañeros socios para que reciban la información sobre las importantes medidas de prevención ante esta situación de sanidad que de una u otra forma está afectando seriamente al sector ganadero.