Ha invertido gobierno de AVA 175 millones en obras en Soto la Marina

Aplicarán 15 millones para rehabilitar el gimnasio, auditorio y casas de cultura

175 millones de pesos en obra pública estatal que incluye calles, entre otras, ha invertido el gobierno de Américo Villarreal Anaya en Soto la Marina en sus 3 años y 4 meses de administración, según lo reveló el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, cuando junto a la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, supervisaban los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en el Gimnasio Municipal y que llevan un avance del 28 por ciento.

Respecto a los trabajos que ya se realizan en el gimnasio, el Secretario de Obras Públicas dio a conocer, que incluye la rehabilitación de las gradas, el piso, pintura, canastas y la instalación de ventiladores y extractores de aire, que funcionan muy bien en estos espacios.

En entrevista con El Redactor, el funcionario estatal dio a conocer asimismo, que hay una partida de 151 millones de pesos para rehabilitar el gimnasio, el auditorio y la Casa de Cultura de Soto la Marina, así como la que está sin concluir en el Poblado La Pesca.

Dijo asimismo el Ing. Pedro Cepeda Anaya, que en lo que tiene que ver con la obra pública que realiza el gobierno del estado dentro del ejercicio 2025, terminará con una erogación de 37 millones de pesos.

Destacó el funcionario estatal, que el programa de rehabilitación de inmuebles que inició con el gimnasio municipal, se lleva a cabo gracias a la gestoría de la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez y que fue autorizado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por su parte, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, dijo que agradecía al mandatario tamaulipeco Américo Villarreal Anaya, todas las obras que ha autorizado para Soto la Marina, reconociendo asimismo la atención brindada por el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, a quien apenas a finales del año pasado le presentó el proyecto de rehabilitación del gimnasio, el auditorio y la Casa de Cultura de Soto la Marina, pero también la que tiene ver con la obra que a medias y en obra negra dejó la administración pasada, ya que en unos cuantos días fue autorizado tras ser presentado el gobernador.