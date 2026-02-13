Gobierno del Estado posiciona a la niñez migrante como prioridad en la agenda pública y cultural

Matamoros, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- En una acción coordinada entre el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas la exposición de dibujo a mano alzada “Cómo vives la migración desde donde estás”, un espacio donde la niñez de origen tamaulipeco con vínculo migrante transforma su experiencia en expresión artística y memoria colectiva.

El Director General del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que la muestra reúne obras de niñas y niños que actualmente residen en distintos puntos de México, Estados Unidos, Canadá y Europa, así como de quienes permanecen en sus comunidades y experimentan una migración fragmentada marcada por la ausencia cotidiana que deja la partida de un ser querido.

Señaló que, bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas ha asumido el compromiso de colocar en el centro de la agenda pública el interés superior de la niñez, implementando políticas públicas eficientes que reconocen que la migración no es únicamente un fenómeno demográfico, sino una realidad que impacta el desarrollo emocional, familiar y comunitario de las familias tamaulipecas.

Rodríguez Alvarado subrayó que el ITM impulsa esta exposición como parte de una política pública responsable que articula cultura, identidad y movilidad humana desde un enfoque de derechos humanos y justicia social.

“Visibilizar la experiencia infantil no es un gesto simbólico, sino una acción concreta que reconoce a la niñez como sujeto pleno de derechos y protagonista en la construcción del tejido social. La migración debe mirarse también desde los ojos de la infancia. Escuchar y dignificar sus voces es una responsabilidad del Estado y una inversión ética en el futuro de Tamaulipas”, afirmó.

Por su parte, el director general del ITCA, Héctor Romero Lecanda, resaltó que el arte permite transformar la experiencia migratoria en memoria compartida y consolidar una identidad que trasciende fronteras, fortaleciendo los lazos culturales entre las comunidades de origen y la diáspora.

Consolidada como exposición infantil itinerante, la muestra continuará su recorrido en Reynosa, Tamaulipas; posteriormente se presentará en el Senado de la República, donde se reforzará la necesidad de una política pública nacional con perspectiva de niñez migrante; en el Consulado de México en Houston, Texas, para fortalecer el vínculo con la diáspora tamaulipeca y reconocer la identidad binacional; y en el Museo de Historia en Monterrey, Nuevo León, integrándose a la narrativa regional del noreste como territorio de movilidad e intercambio.

Con esta proyección regional, nacional e internacional, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de proteger y acompañar a la niñez, fortaleciendo el presente y asegurando una sociedad más sana, consciente y justa para el porvenir.