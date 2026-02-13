Por: Raúl Terrazas Barraza

Viva la radio

Este viernes 13 de febrero, no fue un día cualquiera, fue el Día Mundial de la Radio y qué coincidencia que el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya estuviera en la sede del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas, la emisora cultural cuyas instalaciones fueron modernizadas y fue dotada de nuevos equipos de transmisión tanto en la cabinas como en los estudios.

La radiodifusora de las y los Tamaulipecos, cumple a cabalidad con su función debido a la transformación que ha vivido en los últimos tres años, producto de la visión ética y el ejercicio claro de comunicación con temas de gran interés para la población, entre los que destacan, la información oficial difundida con profesionalismo por el equipo de trabajo del Doctor Ulises Brito Aguilar, que responde a la política de comunicación que dirige el licenciado Francisco Cuéllar Cardona.

Desde hace varios meses, el edificio de Radio Tamaulipas fue desocupado con la finalidad de llevar a cabo trabajos de reconstrucción y distribución de áreas, por tanto, las cabinas de transmisión fueron instaladas de manera temporal en unas instalaciones acondicionadas para que, operadores de audio, locutores, programadores y responsables de edición de programas mantuvieran en alto su trabajo para no fallarle a la audiencia.

Tamaulipas, tiene dos emisoras culturales, la del Gobierno del Estado, Radio Tamaulipas y la Radio Universidad de la Autónoma de Tamaulipas, mismas que, se encuentran en las preferencias de los radioescuchas por la calidad de sus programas y la agilidad con que llevan la información a la población.

Basta señalar que, en el país, la radio cultural va más allá de ser un acompañante nostálgico de las audiencias, por el contrario, es una columna de resistencia informativa y diversidad de programas, de manera que sus directivos lograron grandes avances con la audiencia, con más notoriedad que infinidad radiodifusoras comerciales, porque tienen lealtad de sus audiencias y ocupan un lugar especial en la sociedad a la que sirven.

La radio cultural que está en manos de Universidades, Gobiernos estatal y en algunos casos municipales, evolucionario, dejaron de ser un espacio para intelectuales o de música clásica, para convertirse en servicio público fundamental, ya la gente dice, ¡eso, eso se sabe porque fue escuchado en Radio Tamaulipas! Y, adquiere validez, porque genera la democratización del conocimiento, es plural, permea al tejido social y es usada como puente para atender las emergencias ocasionadas por desastres naturales.

En la reinauguración de la sede y oficinas de Radio Tamaulipas, el titular del Poder Ejecutivo, se mostró orgullo de esa institución de su Gobierno y de darle un nuevo impulso, como en el pasado, allá por 1991, el ingeniero Américo Villarreal Guerra hizo algo semejante, ya que echó a andar un modelo nuevo que estuvo adelantado para esa época bajo la premisa de que la comunicación pública es una herramientas esencial para el desarrollo democrático de la sociedad.

La nueva infraestructura de la radio gubernamental, de nuevo fortalece la comunicación en momentos de gran pertinencia y destacó el papel que juegan los responsables de instancias como el Consejo Ciudadano de la emisora y quienes trabajan a favor de la defensa de la audiencia, porque están al pendiente de contenidos, programación y datos con los cuales puede comprobarse la feracidad y ética de la información.

En el Día Internacional de la Radio, que, dicho sea de paso, los reportes recientes, la consideración de que la radio está muriendo, es errónea, al identificarse un fenómeno que los analistas de la radiodifusión denominan, radiomorfosis, es decir, que la radio se transforma para mantener credibilidad, curaduría, accesibilidad tecnológica y su función educativa, con el uso de la hibridación, es decir, ahora son estaciones multitarea, transmiten por las dos frecuencias, la FM y la AM, usan el streaming de video en vivo desde sus cabinas y distribuyen contenido bajo demanda, eso que llaman, on-demand.

La nueva Escuela Cultural Mexicana de la radio cultural ha reforzado su ventaja como herramienta pedagógica, supliendo la falta de especialistas en artes y humanidades en muchas escuelas del país a través de sus programas infantiles y juveniles.

Por ello, tipos de radio como Radio Tamaulipas y Radio Universidad en esta entidad, no compiten por ser la más escuchadas en términos de publicidad, sino por ser la más necesarias, en el entendido de que su éxito puede medirse con el impacto educativo que generan y por su entrega para mantener la memoria sonora de la patria.

En el Día Mundial de la Radio, que también es para la radio comercial, viva la radio, porque está más viva de aquello que unos creen y los contenidos de sus programas dirigidos a las audiencias tienen alta efectividad, porque la radio está en todas partes y es solo asunto de prestarle atención para ingresar a terrenos de reflexión, información, conocimiento, entretenimiento y cultura.