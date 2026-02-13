Estatales

Fortalece STPS cultura laboral positiva con taller en ITACE Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- Con el propósito de fortalecer las competencias socioemocionales y fomentar entornos laborales más saludables, se llevó a cabo el taller “Actitudes Positivas” en las instalaciones del ITACE Victoria, dirigido a personal participante en la preparación del inicio de cursos.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó la importancia de impulsar acciones formativas que promuevan la resiliencia, la inteligencia emocional y el trabajo colaborativo, elementos clave para elevar la productividad y el bienestar en los espacios laborales.

En el evento participaron fue organizado por José Antonio Hernández Barrera, director del ITACE Victoria. El taller fue impartido por Carlos Abel Picasso Mejía, jefe del Departamento de Formación en Competencias Humanas, quien desarrolló contenidos enfocados en fortalecer una mentalidad positiva, asertiva y orientada a resultados.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso con la capacitación continua y la construcción de una cultura laboral sólida, alineada al gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, priorizando el bienestar y desarrollo integral de las y los tamaulipecos.

