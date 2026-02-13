Exhorta IMSS Bienestar a prevenir sarampión aplicando la vacuna

Ante la alta incidencia de casos de sarampión en varios estados de la república y como medida para prevenir esta enfermedad que es altamente contagiosa causada por un virus, porque se transmite fácilmente por el aire a través tos o estornudos y tocar superficies donde estuvo la persona enferma, el Hospital Rural IMSS-Bienestar está haciendo un exhorto a la sociedad para que como medida preventiva se apliquen la vacuna contra esa enfermedad.

Este llamado lo hace el Director del Hospital, Dr. Jesús Velazco Muratalla, quien junto con la Epidemióloga, Dra. Fabiola García Pérez y en entrevista con El Redactor, ponen de relieve la importancia de vacunarse contra el sarampión y quienes deben aplicársela.

Dio cuenta la Dra. Fabiola García Pérez, que los menores de 6 a 11 meses deben recibir la vacuna doble viral que protege contra sarampión y rubeola, en tanto que a partir de un año seis meses se aplica la triple viral, indicando que en adultos se aplica hasta los 49 años de edad.

Explica la Epidemióloga del Hospital Rural, que entre los síntomas de haber contraído sarampión, se encuentra la fiebre y ronchas que pueden empezar por la cabeza extendiéndose al tronco, mano y pies.

Se informó por parte del Dr. Jesús Velazco Muratalla, que se espera que la próxima semana llegue al vacuna triple viral, por lo que pidió a la ciudadanía para que estén atentos a la información oficial, ya que se estará avisando para que pasen a la aplicación de la correspondiente dosis, puntualizando que la prevención es lo mejor para evitar casos de sarampión, que hasta el momento no hay en Tamaulipas y por ende en Soto la Marina.