EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En cosas que no tienen nada que ver con el escabrosos tema de la política déjeme comentarle que el pasado miércoles tuve la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista al muy popular cantante originario del Ejido El Carrizo como lo es el buen amigo ALEX DRAGUSTINOVIS…Se estaba echando unos muy sabrosos tamales en el negocio CHAM, del que me comentó sus papás desde muy niño lo llevaban a degustar…Conocido a nivel nacional e internacional como “El Ángel del Corrido” ha podido trascender más allá de nuestras fronteras…Orgullo marsoteño…Muy sencillo en el trato personal a pesar de su fama…Me comentó que para nada se olvida de sus raíces…Que bueno…Pues todo se encuentra prácticamente listo para la mega cabalgata que se habrá de organizar por parte de la alcaldesa GLYNNIS este próximo 21 de febrero en La Pesca…El compromiso para los coordinadores es así de grande pero en voz del Director de Desarrollo Rural, TORIBIO GALLEGOS se asegura que poco más de mil cabalgantes son los que estarán participando y con ello se podría establecer un récord no solamente para Soto la Marina sino a nivel Tamaulipas…Cabalgata, música de banda y norteña, así como comida y diversión familiar están más que garantizadas…Los que aún no se han apuntado, el tiro es con TORIBIO…Habrá también numerosos premios a sortearse…En fin…Allá nos vemos…Primero DIOS…En otro orden de ideas en la Colonia Tres de Septiembre van muy avanzados los trabajos de la obra del tanque elevado de agua que será de enorme beneficio para las familias de ese populoso sector de nuestra comunidad y que se está construyendo por parte del gobierno local que preside GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…No estoy diciendo que cada obra se tenga que agradecer por parte de la población, pero si es de personas bien nacidas el reconocer cuando un gobernante está generando en desarrollo para su pueblo como es el caso de nuestra joven presidenta municipal…Cuando una gobernante como el caso de GLYNNIS está trabajando con resultados a la vista no siempre a todos les da gusto…Es más, abundan quienes desearían que la administración de nuestra presidenta marsoteña fuera un fracaso en cuanto a la realización de obras colectivas pues una ausencia de resultados les daría gasolina suficiente para estarle echando a la gente en contra…Pero GLYNNIS en base a sus resultados de gobierno les cierra de manera permanente la boca a sus no pocos gratuitos detractores…Por cierto los más acendrados detractores de GLYNNIS por más que se escuden en identidades falsas están de lo más identificados por nuestra comunidad…Casi se completaron ya 17 meses de la administración de GLYNNIS como jefa de la comuna local…Aunque no se puede decir que todos sus colaboradores ya le hayan encontrado al cien por ciento el hilo conductor en sus respectivas responsabilidades de todos modos el trabajo que ella de manera personal viene realizando le permite a su administración estar en muy buenos porcentajes de aprobación por parte de la comunidad marinense…En el Hospital Rural BIENESTAR de Soto la Marina a cargo del Dr. JESUS VELAZCO MURATALLA están listos en el tema de la vacunación contra el Sarampión que está desquiciando por sus numerosos casos a gran parte del sector salud de nuestro país…El pasado miércoles pude entrevistar al Dr. MURATALLA como a la doctora FABIOLA GARCIA PERE, Jefa de Epidemiología de esta casa de salud del gobierno de la república…En Soto la Marina afortunadamente no se ha presentado un solo caso de esta que es una enfermedad que incluso puede ser mortal si se sale de control al no aplicarse la vacuna por parte de ciertos sectores de la comunidad…ESMERALDA AZUCENA REYNA PEREZ tomó posesión como subdirectora en la Escuela Secundaria Técnica 12 de esta localidad el pasado fin de semana…Nos comentó que llega con toda la intención de trabajar de manera conjunta con la base laboral de este plantel así como con los padres y madres de familia que son precisamente de primera importancia para el buen desarrollo de los trabajos educativos que se desarrollan en el día a día…Ahora falta ver a quien se envía como director o como directora pues recordar que desde hace más de medio año en la Técnica no se contaba ni con director ni con subdirector…El pasado 10 de febrero cumplió un año más de vida el buen amigo LUIS ACOSTA MENDIOLA…Por supuesto que principiando por su familia y después sus no pocas amistades se estuvieron prodigando muchas felicitaciones hacia su persona…LUIS ha trabajado en varias administraciones municipales y también ha estado al frente en cargos del gobierno estatal…Actualmente está al frente de la Asociación Mariana Trinitaria en Soto la Marina que se encarga de apoyar a las familias de escasos recursos con tinacos para almacenamiento de agua a precio sumamente económicos…Este próximo domingo se reanuda la serie final por el gallardete del rey de los deportes en Soto la Marina…A partir de las once de la mañana se toparán nuevamente las novenas de La Chona y Alazanas en el coloso del Bulevar Enrique Cárdenas González…La Chona va adelante al haberse llevado los primeros dos juegos…La serie se suspendió un par de semanas por el accidente mortal que sufrieran los de Alazanas cuando se dirigían a esta localidad marsoteña…Si La Chona se lleva los dos juegos se convertirá en el monarca…Pero si Alazanas gana los dos o de perdido uno se va a alargar la serie otro domingo más y es que el que gane cuatro juegos se alza el trofeo de monarca…Como que de pronto se le perdió el radar informativo al Coordinador del ITEA en este municipio LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA…Lo he ido a visitar a su oficina algunas veces pero últimamente no he tenido la suerte de encontrármelo…Ha de traer mucha chamba como ya es su costumbre…Me encontré hace días al Prof. PANCHO SILVA en la zona centro de nuestro pueblo…Apasionado de siempre del tema político…En cuanto le tocas el tema de la grilla al profe PANCHO haz de cuenta que le inyectas suero en sus venas…Renace, revive con la sola pregunta del acontecer político local…Dice que está firme en sus convicciones de trabajar para MORENA en la próxima campaña municipal…Siempre ha dicho que sea quien sea el candidato él va a jalar con los del partido guinda…Esperaremos…Lo cierto es que para la próxima campaña la comunidad va a tener aspirantes a la alcaldía, muchos, para escoger y aventar para arriba…A ver si no resulta atropellado algún aspirante con eso que nuestras calles van a estar llenas de personajes dispuestos a “sacrificarse” por su pueblo…Se vienen tiempos de vacas gordas para la gente común…”Aquí esperamos a los acelerados” me comentaron, frotándose las manos, unos añejos amigos de la zona sur…De que en mayor o en menor medida pero a todos los suspirantes la gente los va a “prender” es un hecho…De esto que no nos quepa la menor duda…Lo que también es cierto es que de manera oficial para nadie hay nada de candidaturas aseguradas…Ningún partido político ha anunciado como serán las reglas internas de selección a las candidaturas…En las dirigencias estatales este tema de las candidaturas municipales no les ocupa aún y mucho menos les preocupa…Es más el calor que los acelerados y sus seguidores se traen a estas alturas de los tiempos todavía no electorales…También es verdad que siempre ha imperado en la política ese dicho que dice que no por mucho madrugar amanece más temprano…En ese sentido creo que la más serena que debe de mantenerse es la presidenta GLYNNIS…Como sea y por lo que sea ella pues ya es alcaldesa por el voto mayoritario de los marsoteños…Amolados o estresados los que aún suspiran con ese cargo y que por mucho que lo anhelen pues no tienen nada en sus manos…De momento lo único que tienen seguras son sus ganas…Como que los días de calor no tardan en llegar a nuestro municipio…En ese sentido de manera natural se incrementan las ganas de ingerir líquidos…Pero para que preocuparse si en DESPACHO 2 de mi compadre CABRIALES te tienen la solución con cerveza de diferentes marcas, botanas y hielo así como vinos de diferentes marcas y carbón…Francisco Sarabia con lateral de carretera nacional…Si ustedes van a participar o a ser testigos de la cabalgata de La Pesca que está organizando GLYNNIS haga su parada antes de salir a La Pesca con mi compadre CABRIALES en Despacho 2…Mi saludo y respeto para mi amiga la ex alcaldesa RAQUEL ALONSO CARMONA por el sentido fallecimiento de su señor padre…Saludo que hago extensivo de todo corazón para todos sus demás familiares…De igual manera mi solidaridad para el también ex presidente municipal LUPE BERNAL BARRETO y sus demás hermanos y hermanas, pues su madrecita partió al eterno celestial en días pasados…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contario…