Destaca Tamaulipas por transparencia y manejo eficiente de los recursos públicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- Tamaulipas logró reducir las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, lo anterior, debido a un compromiso firme durante la presente administración estatal, en aras de mantener una vigilancia y fiscalización preventiva del gasto, desde el día uno de trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

En este marco, la Secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que Tamaulipas se posiciona actualmente como una de las entidades con menor número de observaciones en los procesos de fiscalización realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Detalló que, en la primera entrega de la cuenta pública 2024, el estado no registró montos observados; y en la segunda entrega efectuada en octubre de 2025, el índice de observaciones fue de apenas un 0.03 por ciento.

“Estos resultados son producto de una estrecha vigilancia en los procesos administrativos y una política de cero tolerancia a la opacidad, reflejando un manejo honesto, transparente y eficiente de los recursos públicos, y alineándose con los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo” expresó.

Refirió que mediante las acciones de fiscalización y control preventivo, el Gobierno de Tamaulipas se ratifica como un referente nacional en la comprobación del gasto federalizado.

Pedraza Melo, dijo que con estos avances, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya fortalece el modelo de buen gobierno, genera confianza ciudadana en las instituciones y garantiza que cada peso sea destinado al desarrollo integral de la entidad.