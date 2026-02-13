Conquista UT Matamoros doble pase al Mundial de Robótica

Matamoros, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- Uniendo talento y trabajo en equipo, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) conquistaron su pase al VEX World Championship (Campeonato Mundial de Robótica), que se celebrará en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, informó Diana Masso Quintana, rectora de la institución.

Celebró que el equipo de robótica de la universidad obtuviera gran éxito en su participación en el XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM 2026, una de las competencias más importantes del país, que reunió a alrededor de 200 equipos y más de 3 mil participantes de distintas instituciones educativas, donde consiguieron su boleto al alcanzar el segundo lugar a nivel nacional.

Resaltó que este logro se suma a la acreditación previamente obtenida por otro de los equipos de la UT Matamoros, tras su destacada participación en Girl Powered México, concretando así un doble pase al Mundial de Robótica, uno de los escenarios más importantes a nivel internacional en esta área del conocimiento.

Reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los estudiantes que integran los equipos representativos, así como el trabajo académico que respalda su formación, destacando la importancia de estos resultados para la proyección de la universidad y del talento tamaulipeco.

Subrayó que la participación de la UTM en estas competencias se da con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan el fortalecimiento de las áreas científica y tecnológica en las instituciones de educación superior.

Enfatizó que, con estos resultados, la Universidad Tecnológica de Matamoros reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la innovación y la formación de talento con visión global en beneficio de las y los estudiantes tamaulipecos.