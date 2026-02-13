Estatales

Arranca Carnaval de Tamaulipas, la fiesta en Madero, Altamira y Tampico

-Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a vivir la fiesta del sur del estado, con coloridos desfiles y conciertos gratuitos

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- Con la tradicional Quema del Mal Humor y la emotiva coronación de la Reina del Carnaval, Giselle Asillin Flores Almazán, y del Rey de la Alegría, Baruch Domínguez, arrancó con todo el Carnaval Tamaulipas 2026, la fiesta que une a Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, resaltó la importancia de la unidad y el trabajo conjunto entre autoridades, sector privado y sociedad para fortalecer el desarrollo turístico del estado y, al mismo tiempo, promover la integración y la unidad familiar.

Con ello, en la explanada principal de la Presidencia Municipal de Madero se vivió el arranque de las fiestas carnestolendas, amenizadas por el Grupo High Life.

Hermanando a los municipios del sur, ahí estuvieron por Tampico Mónica Villarreal Anaya y sus homólogos de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y Erasmo González Robledo, de Ciudad Madero.

Este viernes 13 de febrero es el primer desfile en Madero de carros alegóricos, comparsas, disfraces y grupos de animación, con los padrinos participantes: la actriz Aylín Mujica, el actor Julio Camejo y Aarón Mercury.

Además, se podrá disfrutar de forma gratuita, al concluir el desfile multicolor, el concierto del grupo El Poder del Norte.

 

