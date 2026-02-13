Agradecen maestros labor de SEBIEN

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 13 de 2026.- La comunidad escolar del Centro de Atención Múltiple “Alejandrina Boijseauneau”, hizo entrega de un reconocimiento a la Secretaría de Bienestar Social por las obras realizadas para el mejoramiento educativo dentro del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

En el marco de una festividad escolar que se desarrolló con actividades deportivas, artísticas y de entretenimiento para la celebración del Día del Amor y la Amistad, la directora del plantel, Profra. Angélica Morales Riestra, dio apertura a la ceremonia en la que dijo es propicio agradecer al gobernador Américo Villarreal Anaya, la inversión en obras sociales básicas provenientes de la SEBIEN.

Detalló que a través de dicha inversión, se dotó de una techumbre y barda perimetral a las instalaciones del CAM, que han dado bienestar a la comunidad educativa, al contar con una infraestructura adecuada, segura y digna.

Por su parte, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, hizo uso de la palabra para dar las gracias y hacer llegar el saludo del gobernador Américo Villarreal Anaya; “reciban un cordial saludo del gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, quien está pendiente y atiende las necesidades del sector educativo”, dijo.

El FISE, explicó Casas González, es el fondo de infraestructura social que tiene la SEBIEN, proveniente del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se induce entre otros sectores al educativo, por lo que exhortó a presentar solicitudes de obras de infraestructura que puedan entrar a este mecanismo de acuerdo a las reglas de operación que lo rige.

En ese sentido aseguró que en cumplimiento a la política humanista y de transformación para el bienestar impulsada en Tamaulipas, los programas de talento deportivo y los de cultura y arte con que se cuenta por medio del INDE y del ITCA, se harán extensivos a los Centros de Atención Múltiple para beneficio y disfrute de las y los alumnos.

“Queremos traerles arte, cultura y deportes; cuentan con nuestro apoyo y muy especialmente cuentan con el apoyo de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya”, puntualizó.

A este evento, acudieron la supervisora de la Zona Escolar Número 4 de Educación Especial, profesora María Cecilia Robles Riestra, directivos y asesores de Zona Escolar: Maestro José Fructuoso Ornelas Hernández, María Guadalupe Moya Cano, María del Refugio Valles Fuentes, Silvia Lucy Salazar González, Rosa Gabriela San Germán Riestra, San Juana Vázquez Pineda, Marina Martínez Herrera; así también alumnas, alumnos y padres y madres de familia quienes integran la comunidad escolar del CAM Tamaulipas