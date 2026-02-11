Se suman 120 equipos al Tochito Pesca Fest 2026 en la celebración de su décimo aniversario

A menos de 80 días de su realización, el Tochito Pesca Fest 2026 ya marca un avance al superar los 120 equipos inscritos en tiempo récord provenientes de cinco estados del país, consolidándose como uno de los mejores torneos de tochito bandera a nivel nacional sobre arena.

El Décimo Aniversario del Tochito Pesca Fest avanza con paso firme y viento en popa, gracias al gran respaldo institucional de la Lic. Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, alcaldesa de Soto La Marina, cuyo apoyo ha sido clave para el crecimiento y fortalecimiento del evento.

Además del alto nivel deportivo, la organización prepara una Fiesta Rompe Hielo sin precedentes, que promete superar ediciones anteriores. El evento contará con la participación de dos DJs y un grupo de género urbano, como muestra de agradecimiento a la preferencia y lealtad de los equipos participantes.

En el ámbito logístico, el torneo dispondrá de más de 15 campos de juego, dos escenarios, un corredor gastronómico, la cobertura de más de 10 fotógrafos deportivos, amplios espacios para toldos, así como dos ambulancias y servicio médico permanente para garantizar la seguridad de jugadores y asistentes.

Asimismo, el Tochito Pesca Fest 2026 contará con más de 40 árbitros, personal de staff capacitado y una infraestructura pensada para ofrecer un excelente ambiente, destacando la convivencia familiar y la hospitalidad que distingue al Poblado de La Pesca, Soto La Marina.

Los prestadores de servicios locales ya se encuentran listos para brindar la mejor atención tanto a los equipos como al turismo en general, reafirmando al Tochito Pesca Fest como un evento deportivo y social de gran impacto para la región.