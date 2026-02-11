Respalda gobierno estatal aprovechamiento forestal bajo marco legal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 11 de 2026.- En cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico de Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales y Desarrollo Forestal del estado de Tamaulipas, órgano colegiado que fortalece la coordinación interinstitucional para garantizar el manejo responsable de los recursos forestales.

El comité se consolida con la participación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, A.C., la Asociación Tamaulipeca de Prestadores de Servicios Técnicos y la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

Durante la sesión se realizó el análisis técnico de un Documento Técnico Unificado (DTU) orientado al refrendo de aprovechamiento forestal en un ejido del municipio de Casas, Tamaulipas. Este proceso representa un paso firme hacia la consolidación de un manejo forestal responsable y sustentable en la entidad.

El comité evaluó la continuidad de las actividades de aprovechamiento, verificando que el ejido haya cumplido con las etapas de manejo establecidas en la LGDFS, así como con los criterios técnicos y ambientales que garantizan la conservación y regeneración de los recursos forestales.

La reunión fue presidida por la Directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con el impulso de esquemas productivos que armonicen el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.

Dijo que el refrendo del aprovechamiento permitirá que las y los ejidatarios mantengan la propiedad y el beneficio de sus recursos bajo un marco legal, alejándolos de prácticas clandestinas y fortaleciendo la economía regional. Además, contempla acciones como vigilancia activa, apertura y mantenimiento de brechas cortafuego, y el aseguramiento de la regeneración natural del bosque.