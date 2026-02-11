POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La “Torre de Cristal”, un ícono de Cd. Victoria

Es una estructura majestuosa, alta y espigada, de belleza sinigual, que adorna a la ciudad, además de ser uno de los iconos de la capital de Tamaulipas, tiene un nombre institucional que pocos lo evocan, la mayoría prefieren llamarla “La Torre de Cristal”. Nació bajo la sombra del escepticismo, en tiempos en que los victorenses no estaban acostumbrados a una arquitectura de esa altura, 23 pisos fue un reto, y durante sus primeros meses de funcionamiento había quienes tenían temor de que obra tan bella como frágil, no resistiera el peso del mobiliario, de los empleados y además de los usuarios, que acudían a realizar algún trámite en alguna de las oficinas que ahí operan.

En sus primeros días de actividad se hicieron llevar costales de tierra que se distribuyeron en diferentes pisos, unos dijeron que era para asentar la estructura, ¡como si sus cimientos no fueran suficientes! Otros pensaron que era para dar tranquilidad a la burocracia que se desempeñaba ahí, de igual forma a los visitantes, la cuestión es que se comprobó que resistía mucho peso, sin que se registraran hundimientos.

Por las razones que fueran, la Torre Gubernamental “José López Portillo”, sigue luciendo majestuosa, los aironazos o nortes, le hicieron “lo que el viento a Juárez”, nada. Es parte de un conjunto de edificios públicos cuya construcción fue iniciativa de don Enrique Cárdenas González, gobernador 1975-1981, aunque la obra fue inaugurada años después, porque los grandes proyectos no son, ni rápidos, ni fáciles.

La torre, tiene su punto débil en los elevadores, los de mayor desgaste en esa caprichosa arquitectura de 23 niveles, que baja y sube quien sabe cuántas veces al día. Pero desde siempre, incluso en su primer año de operaciones, los elevadores por alguna razón han presentado alguna falla, principalmente en las puertas que a veces no responden y son muchos los que han vivido un episodio de aislamiento sin consecuencias, salvo la desesperación, cuando alguien que padece de claustrofobia se ha quedado “atrapado” por unos minutos ahí.

OCHO PERSONAS ATRAPADAS EN LOS ELEVADORES. – Toda esta romántica crónica para llegar al punto del tema de hoy, cuando este miércoles 11 de febrero, ocho empleados del gobierno estatal permanecieron atrapados en uno de los elevadores de la Torre de Cristal, un incidente que se cree no pasó de 20 minutos y no tuvo más consecuencias.

Existen protocolos para el mantenimiento permanente de los elevadores del edificio, pero al parecer su problema proviene del sistema de nivelación; estar mal alineado, es quizá la razón por la cual, a veces las puertas se traban, se han quedado cerradas o abiertas durante un tiempo prolongado, y eso no tiene arreglo ¿o sí? Porque entendemos que depende de la construcción.

El abrir o cerrar puertas de los elevadores, es cosa de un minuto, y en este caso permanecieron atrapados por aproximadamente 20 minutos, según relatan los protagonistas de la historia de este miércoles. Mientras, quienes hagan uso de estos equipos no padezcan de claustrofobia, o cualquier otro tipo de enfermedad nerviosa, que altere su ritmo cardiaco, no pasará nada.

En fin, en la torre nunca ha habido un hecho que lamentar, esperemos siempre sea así. Por ahora, tenemos una señorial pieza de la arquitectura, que adorna con donaire la capital tamaulipeca.

LOGRA TAMAULIPAS METAS DE VACUNACIÓN. – Da tranquilidad confirmar que el personal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, comandado por su titular, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, está dando los mejores resultados en la batalla, para cerrarle el paso al sarampión y la rubéola. Las acciones preventivas, han logrado alcanzar las metas en vacunación que se propusieron, lo que mantiene al estado, libre de casos de estas enfermedades.

Los detalles sobre este tema los confirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante su participación en la reunión virtual presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum, para coordinar la estrategia nacional ante el brote registrado en diversas regiones del país.

Tamaulipas se mantiene libre de casos confirmados de sarampión en lo que va de este año, gracias al cumplimiento de las metas de vacunación y a las acciones preventivas implementadas por el sector salud. Esto lo detalló el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante su participación en la reunión virtual referida.