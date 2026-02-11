Participó Sector Naval La Pesca Primera Reunión del Operativo “Semana Santa 2026”

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informa que ayer personal del Sector Naval de La Pesca, participó en la Primera Reunión de Coordinación para la implementación del Operativo de Seguridad, Auxilio y Atención al Turista, mismo que se efectuará durante el periodo vacacional de “Semana Santa 2026”.

Cabe destacar que, durante citada reunión las autoridades participantes acordaron fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto, a fin de garantizar condiciones de seguridad, prevención y auxilio en zonas turísticas, carreteras, centros recreativos y puntos de concentración de personas.

Bajo este contexto, entre las principales acciones contempladas se encuentra el despliegue operativo de personal, la instalación de puestos de vigilancia y auxilio, recorridos preventivos, así como la implementación de operativos de vialidad y atención a emergencias.

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, durante citada temporada vacacional.