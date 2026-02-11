Participa Protección Civil Tamaulipas en Reunión Nacional rumbo a la Temporada de Incendios Forestales 2026

Playas de Rosarito, Baja California.- Febrero 11 de 2026.- En el marco de las acciones preventivas rumbo a la Temporada de Incendios Forestales 2026, el coordinador estatal de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, participó en la Reunión Nacional de Coordinación, cuyo objetivo es fortalecer la planeación, la coordinación interinstitucional y el intercambio de estrategias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Los trabajos de esta reunión fueron encabezados por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y contaron con la participación de representantes de instancias federales, estatales y municipales responsables de la prevención, atención y combate de incendios forestales en el país.

Durante el encuentro se analizaron escenarios de riesgo, se reforzaron los protocolos de actuación y se establecieron líneas de coordinación orientadas a garantizar una respuesta más eficiente y oportuna ante posibles emergencias derivadas de incendios forestales durante la próxima temporada.

Al respecto, el coordinador estatal de Protección Civil destacó que estas acciones responden a la visión humanista y preventiva del Gobierno de Tamaulipas.

“Por instrucción de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, trabajamos de manera anticipada y coordinada para fortalecer las capacidades institucionales, proteger a la población y salvaguardar nuestros recursos naturales ante la Temporada de Incendios Forestales 2026”, señaló González de la Fuente.

La participación del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, refrenda el compromiso de la entidad con la prevención, la preparación y la respuesta inmediata, priorizando en todo momento la protección de la vida, el medio ambiente y el patrimonio de las y los tamaulipecos.

Por último, dijo que con estas acciones, Tamaulipas se mantiene alineado a la estrategia nacional de gestión integral del riesgo y fortalece su capacidad operativa para hacer frente a los desafíos que representa la Temporada de Incendios Forestales 2026.