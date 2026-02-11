Gobierno de Américo fortalece infraestructura del Puerto Norte de Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Febrero 11 de 2026.- Con una inversión mayor a los 190 millones de pesos, el Gobierno del Estado, liderado por Américo Villarreal Anaya, fortalece la infraestructura del Puerto Norte de Matamoros, con el objetivo de mejorar su operatividad, seguridad y conectividad.

Pedro Cepeda Anaya, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), informó que actualmente se lleva a cabo la construcción de 1750 metros de barda perimetral y paralela a la playa, así como la conclusión de la plataforma del camino de acceso hacia las escolleras.

Para estos trabajos, se han aplicado 213 metros cúbicos de concreto hidráulico en la cimentación, además de la instalación de un portón del mismo material con dimensiones de 4.66 metros de ancho por 2.50 metros de alto.

Detalló que, construyen el tanque de almacenamiento de agua con capacidad para mil metros cúbicos al interior del recinto portuario, además de la rehabilitación y acondicionamiento de oficinas y campamento.

El secretario agregó que trabajan en la segunda etapa de la vialidad norte con una longitud de 2.4 kilómetros. Asimismo, la rehabilitación de 4.77 km del camino de servicio paralelo a la playa y el sistema de señalización del puerto, contribuyendo a una infraestructura más funcional y segura.

“Estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración estatal de impulsar el desarrollo portuario y económico de la región, fortaleciendo la competitividad del Puerto Norte, generando mejores condiciones para la actividad productiva y comercial de esta región de Tamaulipas”, concluyó el servidor público.