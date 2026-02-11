Por: Raúl Terrazas Barraza

Gobierno ético

Gobernar para atender las necesidades y demandas en todos los frentes, va más allá de la responsabilidad contraída con el voto de los ciudadanos, implica conocer cada problema y delinear las estrategias correctas llegar a soluciones que impacten en beneficio de la población.

El Doctor Américo Villarreal Anaya, titular del Poder Ejecutivo de la entidad, con un profundo sentido ético y moral analiza punto por punto cada planteamiento al que se suma la información pertinente que marque el sentido de una nueva política pública, el redireccionamiento de las ya existentes y la corrección de aquellas que no han aportado resultados.

En el anterior informe de Gobierno presentado a las y los tamaulipecos a través del Congreso del Estado, hubo datos que demuestran ese sentido ético de la administración que imprime un toque humanista en todas sus acciones como una forma de respeto a las personas y a sus derechos ciudadanos considerados en las leyes.

Fue el caso de la reducción de la pobreza extrema en la entidad, cuyo logro fue ponderado en los análisis realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, al señalarlo como un índice histórico porque entre el 2022 y 2024 de los 102 mil ciudadanos, más el 50 por ciento, salieron de esa condición debido a los programas específicos de una estrategia que Villarreal Anaya ha seguido con determinación.

Esto último, porque en función de la ética política y profesional del mandatario, se comprometió a erradicar ese tipo de pobreza en su gobierno, en atención al principio moral de que, su existencia es una falla en la sociedad, entendida esta como el Gobierno, las organizaciones de personas y de la ciudadanía misma, es actuar en consecuencia para acabar con la pobreza porque evita que los individuos puedan prosperar.

En esta mitad de semana, el Mandatario estatal acompañado de miembros de su gabinete ofreció una conferencia de prensa en el Salón Independencia del Palacio del 15 Juárez, en la cual hizo una relatoría de avances que tiene Tamaulipas en otros ordenes, por ejemplo, el indicador mensual de la actividad industriales que otorga el primer lugar a nivel nacional, igual en la mejoría real del salario de los trabajadores formales y mantenerse en el primer sitio en el flujo comercial por carretera y ferrocarril ente México y USA.

A los representantes de los medios de comunicación, hizo ver que, más allá de los números que marcan el avance de Tamaulipas, es su impacto en la población al convertirse en proyectos, estrategias para mejorar las condiciones de vida, servicios y desde luego bienestar, mismos que permiten prosperidad en toda las regiones.

El enfoque de las acciones en las cuales el Doctor Villarreal Anaya se esmera en ejecutar, parte de la idea de recuperar el estado de bienestar mediante herramientas que dan resultados tangibles a la sociedad y que se traducen en la reducción de desigualdades y pobreza, en especial la extrema, ya que, cuándo los 52 mil ciudadanos que en el 2024 estaban en esa condición salgan de ella, se habrá corregido la falla mora de la sociedad.

Llama mucho la atención del proceder tanto ético en materia política como de forma personal del titular del Poder Ejecutivo del Estado, ya que, busca soluciones de fondo y bajo la premisa siempre de como sí podrán funcionar las cosas para que el bienestar pueda registrarse en todas las familias y en cada región tamaulipeca.

En la acción de reducir la pobreza extrema, que en los meses por venir será eliminada de la entidad con las acciones de la administración estatal, Tamaulipas se había posicionado entre los 10 estados con mejor desempeño en este indicador y, como el avance es permanente, quizá los datos del INEGI del 2025 permitan que esa posición ya sea entre los primeros cinco, no entre los primeros 10.

Los otros

Se ve lejos, pero, en un abrir y cerrar de ojos, llegará la puesta en marcha de la versión 2026 del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, con el cual se pretende llevar la cultura y la fiesta a los 43 municipios de la entidad, por ello es que, la Dirección del Instituto Tamaulipeco Para la Cultura y las Artes, ITCA, hizo pública la convocatoria para la participación de grupos y artistas de todas las modalidades.

El responsable de este tipo de acciones en el Gobierno del Estado, Héctor Romero Lecanda, busca elevar la calidad artística y con mayor diversidad, pero, al mismo tiempo establecer un programa sólido en el cual las agrupaciones y artistas sean en su mayoría del estado, porque se trata de una plataforma en la cual podrán dar a conocer su trabajo y exponer su talento.

Temprana la convocatoria, es posible que sí, aunque, también es oportuna, para que sea conocida en todas las ciudades y regiones de la entidad y que, más organizaciones y personas puedan involucrarse en el Festival, de manera que, esa oportunidad permita fortalecer desde la organización, el programa y la logística para la presentación de los artistas en los 43 municipios de la entidad, obvio, con el respaldo de las y los alcaldes.