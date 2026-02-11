Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Que pidan licencia

*Es el clamor de la ciudadanía

De plano y vamos al grano, después de lo vivido en Ciudad Victoria en las últimas reuniones de cabildo, vale la pena pedir a cierta síndica y cierta regidora, es decir, a Lili García Fuentes y Josefa Edith Mata Gracia que se retiren, aunque sea temporalmente para no mostrar tanta división y problemas internos que a nada conducen. Es el clamor de la ciudadanía y hasta nuestros archivos llega esa queja.

Si no están a gusto, insisto, que pidan licencia y no hagan más daño; lo que nada bueno le podrán traer al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para la próxima elección del 2027, al mostrar tanto desacuerdo y sería mejor, vuelvo a insistir, pedirles su licencia, aunque sea temporalmente. Y si no regresan, pues mejor. “Mucho ayuda el que no estorba”. Y vaya que esta frase la popularizó mucho el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al usarla frecuentemente en sus conferencias de prensa “mañaneras”. Entonces de que estamos hablando.

Es reiterativo el trato contrario a la causa del alcalde Lalo Gattás que muestran y es mejor que se vayan al cabo no aporta nada y son hábiles de desunión y fracturas internas, además son conflictivas. Hay que dar resultados y no pleitos.

Por tal motivo, no es bueno hacer grandes a gente belicosa y que no aporta nada tanto en el cabildo como para la ciudadanía. Por ello, mejor que se vayan a sus casas y hacer mejor sus quehaceres domésticos.

En pocas palabras y se entiende que, el estar en contra de todo, no aprobar las propuestas en la comuna vienen enseñando el cobre por delante y de presión política al edil en turno, para subir la compensación u otros favores. Así que mejor váyanse y pidan licencia de plano.

NOTAS CORTAS

1.- Si hoy fueran las elecciones presidenciales y de acuerdo con el reciente ejercicio de “México Elige” en sus preferencias de candidatos, así se contendería por partido político y los punteros en el tablero serian:

Por Morena, Omar García Harfuch, quien registró un índice de 48.3; Por el PAN Lilly Téllez con un índice de 47.5; Por MC Luis Donaldo Colosio con 48.3 y Por el PRI Manolo Jiménez Salinas, se posicionó a la cabeza con 34.6.

Finalmente, en los partidos aliados, Manuel Velasco encabezó al Partido Verde Ecologista de México con un índice de 26.8, mientras que en el Partido del Trabajo, Lillia Aguilar Gil, obtuvo el primer sitio con 28.1. Así está el panorama hasta ahora. Pendientes.

2.- ¿Sería bueno saber de los migrantes radicados en los Estados Unidos y que son nativos del altiplano tamaulipeco a cuantos han deportaron hasta ahora?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.