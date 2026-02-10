Participa Tamaulipas en encuentro nacional para el desarrollo pesquero y acuícola

Ciudad de México.- Febrero 10 de 2026.- Con el objetivo de enriquecer y fortalecer la agenda pesquera y acuícola del país, se reunieron en la Ciudad de México representantes de los sectores de pesca y acuacultura de 13 entidades federativas pertenecientes a las regiones del Golfo de México, Caribe y Océano Pacífico.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, participó el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, quien destacó el interés común de los estados litorales por impulsar el desarrollo sostenible del sector pesquero y acuícola, así como la coordinación interinstitucional para atender los retos y oportunidades de esta actividad estratégica.

Durante su intervención, subrayó que en Tamaulipas el sector primario ha contado con un respaldo decidido por parte del gobernador, Américo Villarreal Anaya, lo que ha permitido fortalecer las acciones en favor de las y los productores pesqueros y acuícolas.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y contó con la presencia de Daniel Vázquez Valencia, en representación del subsecretario Leonel Cota Montaño. Además, destacó que la reunión fue coordinada por la presidenta de la Asociación Nacional de Titulares de Pesca y Acuacultura, Alma Rosa García Juárez.