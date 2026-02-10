Garantizado suministro de agua para consumo humano en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 10 de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, mantiene un monitoreo constante de la situación hídrica en Tamaulipas, ante la sequía que se ha establecido en todo el estado y las precipitaciones por debajo del promedio registradas desde el mes de noviembre.

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, mencionó que se

ratifica la situación actual del Semáforo del Cuidado del Agua, destacando que la zona norte del estado enfrenta un panorama complejo debido a los bajos niveles de almacenamiento en las presas internacionales.

Precisó que, la presa La Amistad registra poco más del 5 por ciento de su capacidad, mientras que la presa Falcón se encuentra por encima del 2 por ciento, niveles históricamente bajos que no se habían presentado anteriormente.

En este contexto, se informó que los municipios del centro y sur que están en color rojo corresponden principalmente a aquellos que dependen del abastecimiento mediante pozos, cuyos acuíferos no han tenido recargas significativas.

Entre los casos atendidos se encuentran San Nicolás, donde se realizan trabajos para la extracción de un equipo de bombeo, así como Ciudad Victoria, donde avanza la construcción de la segunda línea del acueducto, obra estratégica para fortalecer el abasto de agua.

Quiroga mencionó que, en la zona centro y sur del estado, el panorama se mantiene favorable gracias a los volúmenes recuperados tras la tormenta tropical “Barry” registrada en julio del año pasado, lo que ha permitido seguir contando con buena disponibilidad hídrica.

Respecto al abastecimiento para consumo humano, se destacó que el volumen almacenado en las presas de Tamaulipas está destinado prioritariamente para el uso público urbano, por lo que no se encuentra comprometido el suministro de agua potable para la población.

En el caso de la Presa Vicente Guerrero, se informó que cuenta con más de 2,600 millones de metros cúbicos almacenados, de los cuales se extraen aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, volumen que no representa riesgo de desabasto para la zona centro del estado. “En contraste a la demanda de agua que requiere la población, tenemos un súper almacenamiento en la presa Vicente Guerrero”, aclaró