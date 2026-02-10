DIF Tamaulipas invita a las familias de Victoria a participar en los Corredores de la Salud “Lazos del Bienestar”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 10 de 2026.- El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, en coordinación con el Gobierno del Estado y el IMSS Bienestar, invita a las familias a participar en los Corredores de la Salud “Lazos del Bienestar”, una estrategia que acerca servicios gratuitos de salud, prevención, orientación y trámites.

A través de estas jornadas, en las que también participa personal de las Secretarías de Salud, Educación y General de Gobierno, se busca que las familias puedan acceder de manera directa a consultas médicas, módulos preventivos y apoyos funcionales, además de realizar gestiones que impactan en su bienestar y su entorno.

El primer Corredor de la Salud se lleva a cabo este miércoles 11 de febrero en Ciudad Victoria, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el campo de fútbol de la colonia Echeverría, ubicado en las calles Río Álamo y Cerro Azul, a un costado del CEDIF 07.

El segundo se realizará también en la capital del estado el jueves 26 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas, en el campo de fútbol de la colonia Pajaritos, ubicado en avenida Los Patos con avenida Chile S/N, en Ciudad Victoria.

Durante estas jornadas se contará con servicios gratuitos como consulta dental, nutricional y general, así como entrega de medicamentos, módulo de vacunación, planificación familiar, salud materna, salud integral de la mujer, valoración audiológica y examen preventivo de cáncer de mama (iBreast Exam).

Asimismo, se brindará atención con aparatos funcionales, lentes graduados y para vista cansada, además de servicios y trámites como actas de nacimiento con descuento del 50%, inscripción al IMSS Bienestar, atención a peticiones, orientación del ITEA (Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos), módulo de esterilización de mascotas, área infantil, entre otros apoyos enfocados en el bienestar integral.

Para realizar trámites y acceder a algunos servicios, se recomienda acudir con CURP, INE, comprobante de domicilio y acta de nacimiento.

Para el DIF Tamaulipas, estas acciones se fortalecen cuando la sociedad participa de forma activa, colaborativa y solidaria, pues es desde la comunidad donde se construyen soluciones reales, cercanas y sostenibles para incidir positivamente en cada colonia y en cada familia.