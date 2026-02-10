Arranca venta de boletos para función del CMLL en Ciudad Victoria

Silver Promotions Wrestling inició la venta de boletos para la función de lucha libre que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo de 2026 en el Gimnasio Siglo XXI, evento que contará con la presencia de destacadas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La cartelera estará conformada por una auténtica constelación de gladiadores. Destaca la lucha triple amenaza de parejas, en la que el orgullo tamaulipeco Komander y Máscara Dorada se enfrentarán a Soberano Jr. y The Beast Mortos, así como a Hechicero y El Clon, luchadores que han brillado recientemente en funciones de All Elite Wrestling (AEW).

El choque generacional también será protagonista con la participación de auténticas leyendas del pancracio, cuando Atlantis, ídolo de chicos y grandes, haga equipo con Blue Panther para medirse ante Último Guerrero y Stuka Jr., quienes estarán acompañados por Kemalito.

Por su parte, las amazonas del CMLL dirán presente en un atractivo duelo femenil, donde Catalina e India Sioux se enfrentarán a Sanely y Candela. En otra de las luchas de alto impacto, los japoneses Yutani y Okumura, junto a Hijo de Stuka Jr., chocarán ante Dulce Gardenia, Xelhua y el ídolo victorense Silver Fly.

La función abrirá de manera espectacular con una lucha de todos contra todos, protagonizada por Bellator, Dragon King, Síndrome, Eclipse, Susto, Rey Insólito, New Star, Psicótico Xtreme y Strick Boy, en un combate que promete sacar chispas desde el primer campanazo.

Los boletos se encuentran a la venta con precios de 950 en primera fila hasta 200 pesos en grada general.

Puntos de venta en:

Mesón del Valle Plaza Stark (15 Berriozábal).

Mandala Beauty Spa (13 y 14 Olivia Ramírez esquina).

Nutrimarket (12 Olivia Ramírez y Conrado Castillo)

Hotel Everest (Cristóbal Colón

Norte 126 Zona Centro).

4:13 Phil (Plaza Verde Esmeralda).

Tacos La Bamba (10 Sonora)

La convivencia el día del evento inicia a las 6:30 pm. La función arranca a las 8:00 pm.