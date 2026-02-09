Tamaulipas sin casos de sarampión pero mantiene cerco sanitario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 9 de 2026.- Aun y cuando en este año no se registran casos de sarampión en Tamaulipas, sí representa un riesgo para la población, informó el Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, luego de ser cuestionado sobre la situación que se presenta en el país a causa del incremento de pacientes con este padecimiento.

Dijo que en este momento el riesgo es general y debemos pensar en la vacunación, que aunque los casos que se han presentado en su mayoría en niños y niñas, esto no implica que los adultos no debamos vacunarnos, y por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, se han reforzado las jornadas para la aplicación de estos biológicos.

“En cuanto a la vacunación existen 2 partes, una es cuando se aplica a los niños de 12 meses, 18 meses y 6 años, de los cuales se tiene cubierto un 80 por ciento de aplicación en los que tienen 12 meses; el 82 por ciento se ha cubierto a los de 18 meses; y un 96 por ciento a los niños y niñas de 6 años, que son los que entran en el rango de edad”, detalló Hernández Navarro durante la entrevista previa a los honores a la bandera.

Agregó que, en la otra parte entra la vacuna extemporánea, que es un 40 por ciento de los que no se vacunaron en el tiempo adecuado y es en los que se ha reforzado la vacunación para tener una inmunidad de rebaño, para ello se debe cubrir un 96 por ciento, ya que el riesgo en el país es general y no debemos bajar la guardia.

Insistió que, aunque en este año no se han registrado casos, existe la preocupación de la movilidad, ya que los 12 casos confirmados en el 2025, fueron pacientes importados en su mayoría del estado de Chihuahua, “lo que nos alertó con la gente no vacunada o en contra de las vacunas y que a pesar de su postura se logró una muy buena respuesta vacunando a un gran número”.

“El año pasado se enviaron 130 muestras para análisis de sarampión de los cuales se confirmaron 12 y en este 2026 se han enviado 12 que salieron negativas a la enfermedad, y en estas situaciones es cuando se realiza el cerco sanitario en 25 manzanas alrededor de los pacientes sospechosos y vacunar de manera exhaustiva a la gente que estuvo en contacto con ellos”, puntualizó.