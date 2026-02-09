Rumbo a la Semana Santa realiza Turismo primera reunión

Operativo conjunto entre dependencias de los tres niveles de gobierno en apoyo de la población local y quienes visitan Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 09 de 2026.- Con el compromiso de ofrecer una experiencia segura y memorable, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas lideró la 1.ª Reunión de Coordinación del Operativo de Seguridad, Auxilio y Atención al Turista para el periodo vacacional de Semana Santa 2026.

“El objetivo principal de este operativo es salvaguardar la integridad física y patrimonial tanto de la población local como de los visitantes, al tiempo que se garantiza un auxilio inmediato y una atención de calidad en los principales destinos turísticos de Tamaulipas”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

“El Gobierno de Tamaulipas, que preside el gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa con determinación la seguridad de las familias locales y visitantes desde múltiples frentes, modernizando y ampliando la infraestructura de seguridad, fortaleciendo la profesionalización, equipamiento y dignificación del personal encargado de la protección ciudadana”, señaló.

Además, promueve una efectiva coordinación interinstitucional, todo ello con el firme compromiso de garantizar la tranquilidad, la integridad de la población y de quienes nos visitan.

Este operativo se implementará de manera coordinada del día 1 al 5 de abril del 2026, con módulos de atención en los municipios: Soto la Marina, Tampico, Madero, Altamira, Aldama, Matamoros, Hidalgo, Jaumave, Gómez Farías y Victoria.

En la reunión participó la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Epidemiología, CRUM, COEPRIS, Protección Civil, Ángeles Verdes, Cruz Roja Mexicana, Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Capitanía de Puerto Regional en Tampico y Cruz Ámbar.

Ahí, se acordó la participación de cada dependencia, número de elementos a integrar al operativo, recursos materiales, los puntos y destinos turísticos a cubrir, así como las funciones y responsabilidades de cada institución, de acuerdo con su ámbito de competencia, concluyó Hernández Rodríguez.