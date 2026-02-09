Realizan Jornada de Limpieza en la Playa La Pesca en el Día Mundial de los Humedales

En el marco del Día Mundial de los Humedales que se celebra en este mes de febrero, se llevó a cabo la Primera Jornada de Limpieza de Playas y Humedales 2026 en la Playa La Pesca de este municipio de Soto la Marina, una acción que reunió a instituciones, organizaciones y ciudadanía en favor del bienestar de Tamaulipas.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (#SEDUMA) participó en esta actividad organizada por la Coordinación Estatal del IMSS, en colaboración con el Grupo Ecoturístico EcoAve y con el apoyo de Pronatura Noreste, A.C., sumando esfuerzos para la recuperación de ecosistemas costeros.

Durante la jornada, se limpiaron 5 kilómetros de playa y se recolectaron cerca de 1.8 toneladas de residuos, entre plástico, vidrio, estructuras metálicas y desechos orgánicos que afectan la biodiversidad y representan riesgos para la salud.

La Secretaria Karina Saldívar Lartigue destacó que “proteger playas y humedales es proteger la vida, la salud y el futuro de las comunidades que dependen de estos ecosistemas”.

Como parte de su participación, #SEDUMA aportó personal de apoyo, herramientas, bolsas para residuos, guantes de nitrilo y una unidad vehicular para el traslado del material recolectado.

Cada residuo retirado fue un paso más para fortalecer la conciencia ambiental desde lo local, en sintonía con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal, que impulsa el cuidado del entorno como base del bienestar social y el desarrollo sostenible.