Reafirma gobernador alianza con la UAT en favor de la educación y la salud

Ciudad Victoria, Tam.- 9 de febrero de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya, junto con el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó este lunes la ceremonia de honores a la bandera y atestiguó la toma de protesta de la Dra. María Guadalupe Vázquez Salazar como Directora de la Facultad de Enfermería Victoria para el periodo 2026-2029.

Durante el evento, celebrado en el Campus de la Salud, el mandatario estatal expresó su beneplácito por acompañar a la comunidad universitaria, destacando el liderazgo del rector Dámaso Anaya y la proyección que ha alcanzado la casa de estudios. Reiteró que los universitarios eligieron bien a su rector, quien, en poco tiempo de gestión, ha dado grandes resultados en la transformación de la UAT.

Resaltó también que hoy existe una estrecha comunión entre gobierno y universidad, la cual permite que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para fortalecer el crecimiento en obras concluidas, así como la formación profesional y el incremento sostenido de la matrícula.

Subrayó el papel estratégico de la Facultad de Enfermería Victoria dentro del sistema de salud y recordó su trayectoria profesional junto a la hoy directora, a quien calificó como una mujer de preparación, disciplina y profundo sentido humano.

El gobernador Américo Villarreal reflexionó sobre los retos que enfrenta la educación ante el avance tecnológico y la necesidad de formar profesionales con visión humanista, capaces de responder a los cambios vertiginosos del conocimiento.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya reconoció el respaldo del gobernador para el fortalecimiento de la educación pública y sostuvo que invertir en la UAT es invertir en salud, desarrollo social y un mejor futuro para los nuevos profesionistas.

En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad, el rector entregó la constancia de elección y le tomó protesta a la Dra. María Guadalupe Vázquez Salazar, a quien expresó el respaldo de su administración, al tiempo de invitar a la comunidad de esta institución a trabajar en unidad para seguir construyendo una universidad de excelencia, comprometida con Tamaulipas y con su misión social.

Dámaso Anaya puntualizó las recientes acciones de infraestructura y equipamiento en la Facultad de Enfermería Victoria, destacando la instalación de 170 nuevas computadoras, equipos especializados para su centro de tecnología avanzada, pantallas inteligentes y unidades de transporte destinadas a actividades académicas y de servicio social.

En este marco, se inauguró una techumbre monumental de más de 1 160 metros cuadrados y un domo de usos múltiples que dignifican los espacios de convivencia y formación.

En su intervención, luego de asumir el cargo, la Dra. Vázquez Salazar agradeció la confianza de docentes y alumnos para encabezar la Facultad de Enfermería. Reafirmó su compromiso con la excelencia académica que ha distinguido al plantel por casi 70 años, enfocándose en formar profesionales de la salud con ética y humanismo.

El evento reunió a autoridades del gabinete estatal, del Poder Judicial y Legislativo, mandos de las fuerzas armadas, así como a la comunidad docente, estudiantil y administrativa de la UAT, quienes atestiguaron este acto que reafirma el compromiso universitario con la formación de profesionales de la salud con alto sentido humano.