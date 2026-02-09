Presentan avances del programa de Crédito Cosechando Soberanía

San Fernando, Tamaulipas.- Febrero 09 de 2026.- El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, en compañía de personal de la SADER, FIRA y SFI, presentó los avances del Programa de Crédito Cosechando Soberanía, una estrategia impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es incrementar la producción de alimentos mediante un enfoque integral que contempla créditos, acompañamiento técnico y esquemas de comercialización, con el fin de elevar el bienestar de las y los productores del campo.

Durante su intervención, el funcionario estatal recordó que en septiembre del año anterior se llevó a cabo una reunión en este mismo lugar para dar inicio a los trabajos del programa, el cual —señaló— fue ajustándose con el tiempo para facilitar su operación y ampliar los cultivos inicialmente no contemplados.

“Derivado de la insistencia del gobernador Américo Villarreal, se logró la autorización para que el sorgo de temporal fuera aceptado en superficies de hasta 20 hectáreas. Semanas después, también se autorizó que el maíz blanco de riego fuera elegible en superficies de hasta 20 hectáreas”, destacó.

Varela Flores subrayó que actualmente se cuenta con un producto financiero que protegerá de manera adecuada las inversiones derivadas de los créditos otorgados, lo cual representa un logro adicional a las modificaciones previamente realizadas. “No tenemos referencia de que otro estado haya abordado este tema ni haya conseguido lo que hoy estamos logrando”, puntualizó.

Detalló que el seguro asociado al programa protege una suma 25 por ciento mayor al monto del crédito, con un rendimiento asegurado de 1.8 toneladas por hectárea y un deducible del 15 por ciento. En contraste, explicó que las primeras propuestas solo cubrían el monto del crédito, con un rendimiento de 1.5 toneladas por hectárea y un deducible del 30 por ciento.

Finalmente, indicó que el acuerdo principal es difundir entre las bodegas autorizadas como retenedoras y los municipios, los nombres de las personas productoras que ya cuentan con su constancia de elegibilidad, requisito indispensable para acceder al crédito, con el propósito de dinamizar el proceso y lograr que las casi mil constancias emitidas se conviertan en solicitudes formales de financiamiento.

A la reunión asistieron Román Rigoberto Garza Infante, titular de SADER en Tamaulipas; Jorge Villalobos Chávez, residente estatal de FIRA; Verónica Aguirre de los Santos, presidenta municipal de San Fernando; Ramón García Salinas, Gerente de SFI; diputada Silvia Chávez Garay, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural; diputada Marina Ramírez Andrade, presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura; Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola y Juan Báez Rodríguez, asesor de la secretaría.