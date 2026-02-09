POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< En crisis el sistema de pensiones

Las pensiones a corto plazo serán el producto del ahorro del trabajador, de hecho, ya lo son. La tendencia es un sistema basado en cuentas individuales, ya se difunde como exitoso este modelo, que predomina en muchos países. Siguen vigentes los procedimientos acuñados bajo la Ley 73 del IMSS, quienes tienen ese beneficio son afortunados, pero pronto este modelo pasará a ser historia.

Ahora en México van a predominar las pensiones basadas en cuentas individuales, que es el modelo adoptado en muchos países, tras las reformas de las últimas décadas. Adiós a la Ley 73, ahora el trabajador podrá jubilarse con los recursos acumulados en su cuenta individual de ahorro para el retiro, que es su Afore.

Por precaución, durante su desempeño laboral, no está de más que localice en que institución financiera o bancaria está su afore y vigilar su desarrollo. Desde luego nos estamos refiriendo al trabajador de la iniciativa privada, no a quien labora en el servicio público. Antes se pensaba que la jubilación era totalmente una graciosa concesión del patrón, y no una parte que se suma al producto del ahorro del trabajador.

De acuerdo a datos oficiales el 40 por ciento de los trabajadores posee una cuenta de ahorro para el retiro, el porcentaje restante opera con otros modelos. Un dato interesante es que el 51.4 % de los varones posee una cuenta de ahorro para su retiro, mientras que las mujeres sólo el 34.2 % tienen este recurso, es una brecha que pone distancia entre un sector y otro.

La cuestión es que el sistema de pensiones tradicional está en crisis, y el trabajador debe tomar las riendas en un proyecto para su retiro, que le permita tener una situación desahogada para terminar sus últimos años con tranquilidad, esto depende en gran parte de la visión del futuro pensionado.

Los valores han cambiado en el seno familiar, antes la ecuación era sencilla, los padres proveen de alimento, vestido y atención para la salud a los hijos, y estos en reciprocidad, devolvían ese apoyo en la vejez a sus progenitores. Vivían con ellos, los cuidaban y sobre todo lo rodeaban del clima de seguridad que les daba tranquilidad.

En conclusión, la jubilación o pensión, es una etapa que tarde o temprano nos llega a todos, y más vale estar preparados, construir sus propios caminos y no limitarse al recurso institucional.

REFORMA DE AMÉRICO MEJORA CONDICIONES DE TRABAJADORES. – En ese panorama, el sistema de pensiones en Tamaulipas enfrenta su propia crisis por el agotamiento de recursos para el año 2028. Al respecto el Congreso del Estado aprobó una reforma impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, misma que fue consensuada con los dirigentes sindicales del SUTSPET y de la Sección 30 del SNTE, con ello se busca garantizar óptimos resultados, o cuando menos lo necesario para arribar sin complicaciones al año 2051.

De hecho, las reformas recién aprobadas a la Ley del IPSSET que entraron en vigor en enero de este año, vienen a construir un camino de viabilidad para los próximos 25 años. Los ajustes implementados, entre ellos un aumento en las cuotas y aportaciones, así como, la solvencia del fondo de pensiones del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), como señalamos, se ha extendido hasta 2051.

La cuestión es que la reforma respeta plenamente los derechos adquiridos de los trabajadores próximos a jubilarse y de quienes ya reciben una pensión, sin modificar sus condiciones o percepciones actuales.

A partir de ahora, se incorporan factores como las gratificaciones y el quinquenio al cálculo final del monto pensionable. Esto corrige disparidades donde trabajadores con largas trayectorias terminaban recibiendo montos insuficientes, como percepciones cercanas a los siete mil pesos.

Hay que reconocer que esto, fue posible gracias a la disposición del gobernador Américo Villarreal Anaya, que pudo darle “largas” al asunto, y dejarlo en manos de su sucesor(a), fue sin duda un ejercicio de voluntad política, que evito postergar una crisis para otra administración.

GOBERNADOR ATESTIGUA CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA UAT.- En un excepcional evento celebrado en el Campus de la Salud, donde se exalto la estrecha comunión entre el Estado y la UAT. El gobernador Américo Villarreal manifestó beneplácito por atestiguar la proyección lograda por la Universidad bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, y exaltó la estrecha comunión entre el Estado y la institución educativa.

Se refirió a la acertada administración de la rectoría, que ha hecho que los recursos se traduzcan en mejores condiciones, fortaleciendo el crecimiento en obras concluidas, así como la formación profesional y el incremento sostenido de la matrícula.

El mandatario estatal, reiteró que los universitarios eligieron bien a su rector, quien ha dado grandes resultados transformando la casa de estudios. No pasó por alto, que hoy existe una estrecha comunión entre gobierno y universidad, permitiendo que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para fortalecer el crecimiento en obras concluidas. Destacó la formación profesional y el incremento sostenido de la matrícula.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya reconoció el respaldo del gobernador para el fortalecimiento de la educación pública y sostuvo que invertir en la UAT es invertir en salud, desarrollo social y un mejor futuro para los nuevos profesionistas

MUNICIPIO DE VICTORIA IMPULSA MEJORAMIENTO DE CALLES. – La Secretaría de Obras Públicas del Municipio, comandada por el Arq. Eusebio Alfaro Reyna, reporta mejoras en el flujo vehicular a partir de la rehabilitación de calles, y cita como referencia la rehabilitación de 27,250 metros cuadrados de pavimento en Cd. Victoria, como parte del programa permanente que se realiza en vialidades y que impulsa el gobierno de Eduardo Gattás Báez, en un propósito de garantizar vialidades más seguras y funcionales.

Tan sólo del 2 al 6 de febrero, fueron bacheados 1,750 metros cuadrados de pavimento dañado, en el tramo de la calle 8 y 9 Juan José de la Garza colonia Mainero; asimismo en la calle 13 Conrado Castillo y Alejandro Prieto col. San Francisco, en el crucero con avenida del Valle calle 8 en Valle de Aguayo y en el 4 y 5 boulevard Praxedis Balboa.

De esta manera están cumpliendo con las metas que se ha fijado la administración municipal, y cuyos resultados ya están a la vista en diferentes sectores de la ciudad. Definitivamente hay un antes y un después a partir de la actual administración.