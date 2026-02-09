POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El que anda muy gustoso, es el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manriquez, debido a los resultados obtenidos por la casa encuestadora Massive Caller, que confirmó la aprobación ciudadana en su gestión municipal con 70.2 %, la medición está fechada el 5 de febrero.

Cierto que Altamira tiene un magnífico presupuesto debido al movimiento aduanal que se genera en el Puerto Industrial, esos recursos han traído desarrollo, pero la atención a las demandas de los altamirenses, su permanente acercamiento con el pueblo, es lo que le ha ganado la aprobación de sus gobernantes.

Altamira está destinada a ser la perla más preciosa de la zona conurbada, no sólo por los ingresos de origen fiscal que genera el Puerto Industrial, sino porque tiene espacio para donde crecer y oportunidad para desarrollar un centro urbano moderno y dinámico que proyecta desde ahora prosperidad.

La zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira es el punto más pujante de Tamaulipas en desarrollo. A a la circunstancia económica-industrial del tercer municipio, se agrega las grandes posibilidades que ofrece la zona de Miramar como opción turística, y que se complementa con una ciudad de servicios moderna y eficiente como lo es el llamado Puerto Jaibo.

Es un trío municipal que si bien a crecido mucho, tiene aun más por ofrecer y lo estaremos viendo en lo que resta de la presente década.

ESTÉTICA DEL SENADO, NO ES UN CASO AISLADO. – El caso del salón de belleza detectado en el Senado de la República generó más presencia mediática que cualquier actividad legislativa de ese órgano. Pero no es un caso exclusivo, esto existe en diferentes dependencias y en realidad, algunos de estos entes comerciales, contribuyen en mucho al trabajo y misiones de quienes ocupan algún cargo administrativo o de representación popular.

Como ejemplo cercano, tenemos las universidades de los 31 estados y la CdMx, donde los expendidos de alimentos cumplen una función importante para estudiantes, incluso para maestros. Hay quienes pasan todo el día en su universidad y estos negocios contribuyen en mucho para evitarles salidas, sobre todo en las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Tampico, quizá en todo el país. Algunas instituciones tienen su propia cafetería y es entregada en concesión a alguien sin que medie concurso o algo similar.

No estamos en contra de ello, pero dado el crecimiento de las ciudades del país, es tiempo que se regule la actividad comercial dentro de esas áreas. Nos referimos a papelerías, centros de copiado y cafeterías o cualquier forma de expedir alimentos o bebidas, incluso para que, con un enfoque sanitario y nutricional, así como de supervisión de tarifas y precios, operen con autorizaciones sanitarias, donde las autoridades correspondientes supervisen el cumplimiento de requisitos para preservar la salud de los usuarios, así como el respeto a los precios.

Si realmente el objetivo es la legalidad de estas operaciones usando espacios institucionales que son para el servicio público, debiera pensarse en dejar claras las bases respecto a su operación. Es natural que el ciudadano común se pregunte si pagan una renta por el espacio que ocupan, asimismo por el consumo de agua que no puede ser contratado por estos negocios porque no tienen presencia legal para hacerlo. En cuanto al servicio de la CFE probablemente no presente inconvenientes si el solicitante lleva un oficio de autorización del centro educativo, en fin, es todo un tema, la operación de estos servicios que son comerciales, pero al mismo tiempo cubren una función importante en diversas instituciones.

En fin, que el caso del salón de belleza o estética del Senado de la República no pase de ser un accidente más en el anecdotario político mexicano.

PALOS DE CIEGO DEL GOBIERNO EN EL TEMA DEL CURP.- Como siempre, el gobierno de México, el de ayer y el de ahora, dando palos de ciego, luego de que las empresas de telefonía móvil, llevan un avance en la captación de datos biométricos por la contratación de sus líneas, nos salen con la versión de que “la Suprema Corte prohíbe que te pidan datos biométricos para registrar tu celular en México, dado que es legal el padrón de 2026 con la CURP”.

Ahora el Tribunal confirmó, lo que ya estaba en la ley, que la privacidad de tus huellas y tu iris son intocables. Esto ocurre cuando hay un importante avance en el nuevo esquema que vincula el CURP de los mexicanos con su número telefónico, dando por terminada la amenaza del “apagón telefónico”.

La cuestión es que esa información tan importante de los datos biométricos era una amenaza en un mundo cada vez tecnificado, y donde el hampa no es la excepción y cuenta con elementos experimentados para sacar provecho de esos recursos de privacidad.

¿Y los que ya se sometieron a la entrega de datos biométricos? Hasta agosto del año pasado información oficial precisó, que 27 millones de personas habían tramitado su CURP con datos biométricos a través de los módulos pilotos establecidos en diferentes puntos del país.

La pregunta en este momento es: ¿Habrá un mecanismo para borrar esa información confidencial (datos biométricos) y de seguridad personal? Dado que la Corte acaba de refrendar, que son posesión exclusiva del portador y no exigibles por las telefónicas. Veremos si se aplica la máxima mexicana de: “Dejar hacer, dejar pasar”, o habrá quienes soliciten borrar esa información. O nos aplicarán la máxim: Palo dado ni Dios lo quita.

PACIFICACIÓN ATRAE MAS INVERSIÓN A VICTORIA. – El alcalde Eduardo Gattás Báez celebró el inmejorable panorama de inversión que se proyecta para Cd. Victoria en el presente 2026, cuando aterrice una histórica inversión que supera a los mil 200 millones de pesos, esta manera la capital tamaulipeca se ha convertido en un nicho de oportunidades para empresarios locales y foráneos, al ubicarse entre las ciudades más seguras del país.

Este clima de oportunidad se logra en gran parte, “Gracias a las fuerzas armadas, guardia nacional, guardia estatal y fiscalía del Estado que están ayudando mucho a pacificar a la ciudad, y la convierte en un nicho de oportunidades para los empresarios”, este comentario del alcalde Gattás Báez, fue acompañado con un breve resumen de las inversiones y proyectos que están por aterrizar en la capital tamaulipeca.

Explicó que tan solo en este año se espera el arribo de hospitales privados, agencias automotrices, negocios del ramo de alimentos y tiendas departamentales, entre otros rubros económicos que seguirán detonando la economía local con una proyección para este 2026, de 1,200 millones de pesos.